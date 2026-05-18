В Чернигове российский БПЛА попал в предприятие
В Чернигове российские войска нанесли удар по одному из предприятий города.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки и работа служб
По его словам, вследствие падения беспилотного летательного аппарата зафиксировано возгорание жилого дома. Предварительно информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работают все экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и проверяют территорию на безопасность.
Ранее сообщалось о движении реактивных беспилотников в направлении Чернигова.
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, Джерело: https://censor.net/ua/n4003871