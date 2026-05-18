В Чернигове российский БПЛА попал в предприятие

В Чернигове российские войска нанесли удар по одному из предприятий города.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки и работа служб

По его словам, вследствие падения беспилотного летательного аппарата зафиксировано возгорание жилого дома. Предварительно информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работают все экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и проверяют территорию на безопасность.

Ранее сообщалось о движении реактивных беспилотников в направлении Чернигова.

