Продавали "тыловые" должности: СБУ раскрыла схемы уклонения от службы и мобилизации в 4-х областях
Раскрыты четыре новые схемы уклонения от военной службы и мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, были задержаны организаторы схем, которые переводили военных на "тыловые" должности или помогали уклонистам избежать призыва с помощью поддельной документации.
Черниговщина
Разоблачен командир воинской части, который за деньги переводил мобилизованных из боевых подразделений в черниговский гарнизон.
Задокументировано, как фигурант оформил "тыловиками" трех военных и "заработал" на них почти 2 миллиона гривен.
Житомирщина
Задержан командир одной из бригад ВСУ, который трудоустраивал знакомых и родственников в свое подразделение.
"При этом "мобилизованные" фактически не выполняли обязанности военной службы, не появлялись в подразделениях и находились по адресам своего фактического проживания.
За это чиновник забирал банковские карты "подчиненных" и присваивал их зарплату. Таким образом он "заработал" 370 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Хмельнитчина
Сообщается о подозрении заместителю командира учебного центра ВСУ, который за взятки в 5 тысяч долларов США переводил мобилизованных в тыловые воинские части.
Для этого фигурант обещал написать рекомендательные письма и повлиять на знакомых командиров воинских частей.
Львовщина
"На горячем" задержан контрактник пограничного отряда, который за 16 тыс. долларов США предлагал уклонистам "списание" с воинского учета.
Для реализации преступления он привлек знакомых должностных лиц ТЦК, которые за деньги безосновательно оформляли военнообязанных как непригодных к службе по состоянию здоровья.
В настоящее время всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям УК:
- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
- ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения).
Расследование продолжается, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
А коли було інакше? Коли?
Народ працьовитий, але довірливий. Ти думав чому? А варто б було.
Народ в Україні довірливий, бо немає в середині себе скрєп і іншої підступної ху#ні, немає в собі гімна смердючого, тому завжди вважає, що всі ті хто рвуться до влади є виходцями з народу, тобто схожі на них.
Поки не буде усвідомлення, що це підступна і згубна звичка, в нас обиратимуть тих кого розкручуюють ЗМІ ОЛІГАРХІВ, тих кого розкручує кримінальне кодоло в місцевих змі, брошурах і розкладках магазинів, сітілайтів і іншої атакуючої зовнішньої реклами, ми всі будемо в дупі, без жодної надії на спасіння.
Ну, немає в реальної, освіченої, незалежної людини на всю цю дороженну рекламу, від слова зовсім!!
Народ має сам виносити у владу одних з себе, і сам підтримувати обрання, як зараз ми підтримуємо ЗСУ! От тоді це будуть народні обранці, а не околоалігархічно-мафіозний ворожкін непотріб, який народ зневажає.
Там стільки надпатужних діячів, викладачів, вихователів, спортсменів знайдете, що не одну бригаду можна буде укомплектувати.
Задовбало вже це легальне ухилянство!
Робіть нарешті щось з цим усим бардаком!
Час створювати віцськові трибунали, віцськові суди і справжню військову прокуратуру.