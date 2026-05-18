Продавали "тыловые" должности: СБУ раскрыла схемы уклонения от службы и мобилизации в 4-х областях

Раскрыты четыре новые схемы уклонения от военной службы и мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, были задержаны организаторы схем, которые переводили военных на "тыловые" должности или помогали уклонистам избежать призыва с помощью поддельной документации.

Читайте также: СБУ разоблачила 5 поджигателей, выполнявших заказ РФ в Черкасской области

Черниговщина

Разоблачен командир воинской части, который за деньги переводил мобилизованных из боевых подразделений в черниговский гарнизон.

Задокументировано, как фигурант оформил "тыловиками" трех военных и "заработал" на них почти 2 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила 5 поджигателей, выполнявших заказ РФ в Черкасской области

Житомирщина

Задержан командир одной из бригад ВСУ, который трудоустраивал знакомых и родственников в свое подразделение.

"При этом "мобилизованные" фактически не выполняли обязанности военной службы, не появлялись в подразделениях и находились по адресам своего фактического проживания.

За это чиновник забирал банковские карты "подчиненных" и присваивал их зарплату. Таким образом он "заработал" 370 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Читайте также: Поражено предприятие ВПК и ряд нефтяных объектов в Московской области и военный аэродром "Бельбек" в Крыму, - СБУ. ВИДЕО

Хмельнитчина

Сообщается о подозрении заместителю командира учебного центра ВСУ, который за взятки в 5 тысяч долларов США переводил мобилизованных в тыловые воинские части.

Для этого фигурант обещал написать рекомендательные письма и повлиять на знакомых командиров воинских частей.

Читайте: Наводил "Грады" и FPV-дроны на Никополь: СБУ задержала российского агента в Днепропетровской области

Львовщина

"На горячем" задержан контрактник пограничного отряда, который за 16 тыс. долларов США предлагал уклонистам "списание" с воинского учета.

Для реализации преступления он привлек знакомых должностных лиц ТЦК, которые за деньги безосновательно оформляли военнообязанных как непригодных к службе по состоянию здоровья.

В настоящее время всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям УК:

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения).

Расследование продолжается, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте: Схема продажи фиктивных инвалидностей раскрыта в Кировоградской области: задержаны глава ВЛК и его сообщники в Кропивницком, - СБУ. ФОТОрепортаж











