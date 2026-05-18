Продавали "тыловые" должности: СБУ раскрыла схемы уклонения от службы и мобилизации в 4-х областях

Раскрыты четыре новые схемы уклонения от военной службы и мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, были задержаны организаторы схем, которые переводили военных на "тыловые" должности или помогали уклонистам избежать призыва с помощью поддельной документации.

Черниговщина

Разоблачен командир воинской части, который за деньги переводил мобилизованных из боевых подразделений в черниговский гарнизон.

Задокументировано, как фигурант оформил "тыловиками" трех военных и "заработал" на них почти 2 миллиона гривен.

Житомирщина

Задержан командир одной из бригад ВСУ, который трудоустраивал знакомых и родственников в свое подразделение.

"При этом "мобилизованные" фактически не выполняли обязанности военной службы, не появлялись в подразделениях и находились по адресам своего фактического проживания.

За это чиновник забирал банковские карты "подчиненных" и присваивал их зарплату. Таким образом он "заработал" 370 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Хмельнитчина

Сообщается о подозрении заместителю командира учебного центра ВСУ, который за взятки в 5 тысяч долларов США переводил мобилизованных в тыловые воинские части.

Для этого фигурант обещал написать рекомендательные письма и повлиять на знакомых командиров воинских частей.

Львовщина

"На горячем" задержан контрактник пограничного отряда, который за 16 тыс. долларов США предлагал уклонистам "списание" с воинского учета.

Для реализации преступления он привлек знакомых должностных лиц ТЦК, которые за деньги безосновательно оформляли военнообязанных как непригодных к службе по состоянию здоровья.

В настоящее время всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям УК:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
  • ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения).

Расследование продолжается, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Топ комментарии
Народ став товаром, самим ходовим, як картопля в сезон(((( біда😢
18.05.2026 14:12 Ответить
Поставили на потік - гроші гроші гроші - все інше для лохів
18.05.2026 14:23 Ответить
Мудрий нарід сам себе зробив разом з реЗЕдентом... зробив себе ходовим товаром. Зато тепер замість "скучного" безвізу з лоукостами по 100 баксів, захоплюючий квест "переплисти Тису (Днестер) на матраці за 15 тисяч євро". Тепер не потрібен бізнес-план та цікава ідея для стартапу, щоб заробити перший мільйон, а треба бути керівником якогось районного ТЦК.
18.05.2026 14:24 Ответить
А хто зробив це разом?Хто хотьпоржав?Хуженєбудєт.Кінець епохи бідності і брехні.Почитай що мудрий нарід писав тут на цензорі 7 років тому.
18.05.2026 14:41 Ответить
Скільки можна цією ху...нею страждати і раз за разом звинувачувати народ?
А коли було інакше? Коли?
Народ працьовитий, але довірливий. Ти думав чому? А варто б було.
Народ в Україні довірливий, бо немає в середині себе скрєп і іншої підступної ху#ні, немає в собі гімна смердючого, тому завжди вважає, що всі ті хто рвуться до влади є виходцями з народу, тобто схожі на них.
Поки не буде усвідомлення, що це підступна і згубна звичка, в нас обиратимуть тих кого розкручуюють ЗМІ ОЛІГАРХІВ, тих кого розкручує кримінальне кодоло в місцевих змі, брошурах і розкладках магазинів, сітілайтів і іншої атакуючої зовнішньої реклами, ми всі будемо в дупі, без жодної надії на спасіння.
Ну, немає в реальної, освіченої, незалежної людини на всю цю дороженну рекламу, від слова зовсім!!
Народ має сам виносити у владу одних з себе, і сам підтримувати обрання, як зараз ми підтримуємо ЗСУ! От тоді це будуть народні обранці, а не околоалігархічно-мафіозний ворожкін непотріб, який народ зневажає.
18.05.2026 15:08 Ответить
Народ має ту владу(країну,порядок і т.д.) на яку заслуговує.Влада теж складається з того ж самого мудрого наріду,а не з Марса прилетіла.Коли 7 років тому обрали Голобородька і квартал,такі як ти тут розпинались що нарід помилитись не може.А всіх хто казав що буде велика війна і повна срака називали прхботами,казали атопутіннападєт і ржали.Щось тепер не смішно.
18.05.2026 15:47 Ответить
А Ви потрусіть освіту, науку, культуру, спорт, дошкільні виховні заклади.
Там стільки надпатужних діячів, викладачів, вихователів, спортсменів знайдете, що не одну бригаду можна буде укомплектувати.
Задовбало вже це легальне ухилянство!
Робіть нарешті щось з цим усим бардаком!
18.05.2026 14:31 Ответить
У студентських гуртожитках професійно-технічної освіти м.Дніпра і області звільнили виховательок-жінок, а на їх місце призначені чоловіки мобілізаційного віку. І не за просто так. Ось така вона доморощена гендерна "справедливість", а в гуртожитках тепер суцільний безлад.
18.05.2026 15:27 Ответить
Бусифіковані ви йдіть за чисто патріотизм а ми будемо не соромлячись грошики на вас робити, купляючи і продаючи вас як раби, М-мотивація! (Ніт)
18.05.2026 14:35 Ответить
Найпідступніше, коли такі злочини скоюють командири. Це держрада.
Час створювати віцськові трибунали, віцськові суди і справжню військову прокуратуру.
18.05.2026 14:36 Ответить
Так командири в своїх підрозділах, частинах, навіть невеликих, царі і боги все вирішують кому йти в окоп а кому будувати собі маєток за бойові (примазані , чи блатні) не дивно чому охочих за 4 роки в такий царизм на хочуть йти!, перше за все треба вирівняти по правах солдат = офіцер , щоб останній поважав першого і навпаки.
18.05.2026 14:41 Ответить
Кому війна а кому мати рідна, війна це завжди горе для всіх людей , горе для економіки, а от для таких гандонів і покидьків чим довше вона йде тим краще.
18.05.2026 14:55 Ответить
Вийшло не кисло. За 370 тисяч "пацан" тепер має вагу, як добре відгодований боров.
18.05.2026 15:18 Ответить
 
 