Наводил "Грады" и FPV-дроны на Никополь: СБУ задержала российского агента на Днепропетровщине
В Днепропетровской области задержан российский агент, который корректировал вражеские удары по Никополю.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Кто работал на врага?
Корректировал удары реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией и FPV-дронами завербованный врагом местный рецидивист, который в середине 90-х отбывал наказание за кражу.
"Летом 2025 года он попал в поле зрения российских спецслужб из-за собственных публикаций в Telegram-каналах в поддержку кремлевского режима. Впоследствиина мессенджер мужчине вышел сотрудник ФСБ, который предложил "быстрые заработки" в обмен на сотрудничество", - говорится в сообщении.
Первую сумму агент получил от рашистов с помощью дрона, который сбросил возле его двора капсулу с деньгами.
За это он отслеживал места дислокации Сил обороны на территории прифронтового города и прибрежной территории.
Больше всего врага интересовало расположение фортификационных сооружений и огневых позиций ПВО украинских войск.
Также мужчина завуалированно расспрашивал знакомых о местонахождении оборонных объектов, а затем проводил там доразведку.
СБУ заблаговременно обезопасила локации защитников Днепропетровщины, а после документирования разведывательной деятельности агента задержала его.
Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Скільки ще серед нас таких?