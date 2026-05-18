Наводив "Гради" та FPV-дрони по Нікополю: СБУ затримала російського агента на Дінпропетровщині

На Дніпропетровщині затримано російського агента, який коригував ворожі удари по Нікополю.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Хто працював на ворога?

Коригував удари реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією та FPV-дронами завербований ворогом місцевий рецидивіст, який у середині 90-х відбував покарання за крадіжку.

"Влітку 2025 року він потрапив до уваги російських спецслужбістів через власні публікації в Телеграм-каналах на підтримку кремлівського режиму. Згодом на месенджер чоловіка вийшов співробітник фсб, який запропонував "швидкі заробітки" в обмін на співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Першу суму агент отримав від рашистів за допомогою дрона, який скинув поблизу його подвір’я капсулу з грошима.

За це він відстежував місця дислокації Сил оборони на території прифронтового міста та прибережній території.

Найбільше ворога цікавило розташування фортифікаційних споруд та вогневих позицій ППО українських військ.

Також чоловік завуальовано розпитував знайомих про місцезнаходження оборонних об’єктів, а потім проводив там дорозвідку.

СБУ завчасно убезпечили локації захисників Дніпропетровщини, а після документування розвідактивності агента затримали його.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

