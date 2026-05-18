Продавали "тилові" посади: СБУ викрила схеми ухилення від служби та мобілізації у 4-х областях

Викрито чотири нові схеми ухилення від військової служби та мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, було затримано організаторів схем, які переводили на "тилові" посади військових або допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблену документацію.

Чернігівщина

Викрито командира військової частини, який за гроші переводив мобілізованих з бойових підрозділів до чернігівського гарнізону.

Задокументовано, як фігурант оформив "тиловиками" трьох військових та "заробив" на них майже 2 мільйони гривень.

Житомирщина

Затримано командира однієї з бригад ЗСУ, який працевлаштовував знайомих та родичів до свого з’єднання.

"При цьому "мобілізовані" фактично не виконували обов’язки військової служби, не з’являлись у підрозділах та перебували за адресами свого фактичного проживання.

За це посадовець забирав банківські картки "підлеглих" та привласнював їхню зарплату. У такий спосіб він "заробив" 370 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Хмельниччина

Повідомлено про підозру заступнику командира навчального центру ЗСУ, який за хабарі в 5 тисяч доларів США переводив мобілізованих до тилових військових частин.

Для цього фігурант обіцяв написати рекомендаційні листи та вплинути на знайомих командирів військових частин.

Львівщина

"На гарячому" затримано контрактника прикордонного загону, який за 16 тис. доларів США пропонував ухилянтам "списання" з військового обліку.

Для реалізації злочину він залучив знайомих посадовців ТЦК, які за гроші безпідставно оформлювали військовозобов’язаних як непридатних до служби за станом здоров’я.

Наразі всім повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями ККУ:

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування триває, зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

