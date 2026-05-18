Продавали "тилові" посади: СБУ викрила схеми ухилення від служби та мобілізації у 4-х областях

Викрито нові схеми продажу тилових посад: подробиці від СБУ

Викрито чотири нові схеми ухилення від військової служби та мобілізації.

Подробиці

Так, було затримано організаторів схем, які переводили на "тилові" посади військових або допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблену документацію.

Чернігівщина

Викрито командира військової частини, який за гроші переводив мобілізованих з бойових підрозділів до чернігівського гарнізону.

Задокументовано, як фігурант оформив "тиловиками" трьох військових та "заробив" на них майже 2 мільйони гривень.

Житомирщина

Затримано командира однієї з бригад ЗСУ, який працевлаштовував знайомих та родичів до свого з’єднання.

"При цьому "мобілізовані" фактично не виконували обов’язки військової служби, не з’являлись у підрозділах та перебували за адресами свого фактичного проживання.

За це посадовець забирав банківські картки "підлеглих" та привласнював їхню зарплату. У такий спосіб він "заробив" 370 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Хмельниччина

Повідомлено про підозру заступнику командира навчального центру ЗСУ, який за хабарі в 5 тисяч доларів США переводив мобілізованих до тилових військових частин.

Для цього фігурант обіцяв написати рекомендаційні листи та вплинути на знайомих командирів військових частин.

Львівщина

"На гарячому" затримано контрактника прикордонного загону, який за 16 тис. доларів США пропонував ухилянтам "списання" з військового обліку.

Для реалізації злочину він залучив знайомих посадовців ТЦК, які за гроші безпідставно оформлювали військовозобов’язаних як непридатних до служби за станом здоров’я.

Наразі всім повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями ККУ:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування триває, зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Народ став товаром, самим ходовим, як картопля в сезон(((( біда😢
18.05.2026 14:12
Поставили на потік - гроші гроші гроші - все інше для лохів
18.05.2026 14:23
Мудрий нарід сам себе зробив разом з реЗЕдентом... зробив себе ходовим товаром. Зато тепер замість "скучного" безвізу з лоукостами по 100 баксів, захоплюючий квест "переплисти Тису (Днестер) на матраці за 15 тисяч євро". Тепер не потрібен бізнес-план та цікава ідея для стартапу, щоб заробити перший мільйон, а треба бути керівником якогось районного ТЦК.
18.05.2026 14:24
А хто зробив це разом?Хто хотьпоржав?Хуженєбудєт.Кінець епохи бідності і брехні.Почитай що мудрий нарід писав тут на цензорі 7 років тому.
показати весь коментар
18.05.2026 14:41 Відповісти
Скільки можна цією ху...нею страждати і раз за разом звинувачувати народ?
А коли було інакше? Коли?
Народ працьовитий, але довірливий. Ти думав чому? А варто б було.
Народ в Україні довірливий, бо немає в середині себе скрєп і іншої підступної ху#ні, немає в собі гімна смердючого, тому завжди вважає, що всі ті хто рвуться до влади є виходцями з народу, тобто схожі на них.
Поки не буде усвідомлення, що це підступна і згубна звичка, в нас обиратимуть тих кого розкручуюють ЗМІ ОЛІГАРХІВ, тих кого розкручує кримінальне кодоло в місцевих змі, брошурах і розкладках магазинів, сітілайтів і іншої атакуючої зовнішньої реклами, ми всі будемо в дупі, без жодної надії на спасіння.
Ну, немає в реальної, освіченої, незалежної людини на всю цю дороженну рекламу, від слова зовсім!!
Народ має сам виносити у владу одних з себе, і сам підтримувати обрання, як зараз ми підтримуємо ЗСУ! От тоді це будуть народні обранці, а не околоалігархічно-мафіозний ворожкін непотріб, який народ зневажає.
показати весь коментар
18.05.2026 15:08 Відповісти
Народ має ту владу(країну,порядок і т.д.) на яку заслуговує.Влада теж складається з того ж самого мудрого наріду,а не з Марса прилетіла.Коли 7 років тому обрали Голобородька і квартал,такі як ти тут розпинались що нарід помилитись не може.А всіх хто казав що буде велика війна і повна срака називали прхботами,казали атопутіннападєт і ржали.Щось тепер не смішно.
показати весь коментар
18.05.2026 15:47 Відповісти
Якщо ти його обрав і щось тут розпинавмя про його переваги над іншими «богами» владного олімпу, то не думай, що всі схожі на тебе. Це ж очевидно.
Ти набрид своїми одноманітними висерами. Поміняй платівки, бо насто...беніли!
показати весь коментар
18.05.2026 16:31 Відповісти
Ніхєра не зрозумів.Бе,ме,висери,платівки.
показати весь коментар
18.05.2026 16:51 Відповісти
Очікувано) я ж вже радила звернутись до лікаря)
показати весь коментар
18.05.2026 16:59 Відповісти
А Ви потрусіть освіту, науку, культуру, спорт, дошкільні виховні заклади.
Там стільки надпатужних діячів, викладачів, вихователів, спортсменів знайдете, що не одну бригаду можна буде укомплектувати.
Задовбало вже це легальне ухилянство!
Робіть нарешті щось з цим усим бардаком!
показати весь коментар
18.05.2026 14:31 Відповісти
У студентських гуртожитках професійно-технічної освіти м.Дніпра і області звільнили виховательок-жінок, а на їх місце призначені чоловіки мобілізаційного віку. І не за просто так. Ось така вона доморощена гендерна "справедливість", а в гуртожитках тепер суцільний безлад.
показати весь коментар
18.05.2026 15:27 Відповісти
Бусифіковані ви йдіть за чисто патріотизм а ми будемо не соромлячись грошики на вас робити, купляючи і продаючи вас як раби, М-мотивація! (Ніт)
показати весь коментар
18.05.2026 14:35 Відповісти
Найпідступніше, коли такі злочини скоюють командири. Це держрада.
Час створювати віцськові трибунали, віцськові суди і справжню військову прокуратуру.
показати весь коментар
18.05.2026 14:36 Відповісти
Так командири в своїх підрозділах, частинах, навіть невеликих, царі і боги все вирішують кому йти в окоп а кому будувати собі маєток за бойові (примазані , чи блатні) не дивно чому охочих за 4 роки в такий царизм на хочуть йти!, перше за все треба вирівняти по правах солдат = офіцер , щоб останній поважав першого і навпаки.
показати весь коментар
18.05.2026 14:41 Відповісти
Кому війна а кому мати рідна, війна це завжди горе для всіх людей , горе для економіки, а от для таких гандонів і покидьків чим довше вона йде тим краще.
показати весь коментар
18.05.2026 14:55 Відповісти
Вийшло не кисло. За 370 тисяч "пацан" тепер має вагу, як добре відгодований боров.
показати весь коментар
18.05.2026 15:18 Відповісти
 
 