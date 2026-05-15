УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Вербування Росією українців для диверсій
713 3

СБУ викрила 5 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на Черкащині

Спецслужби РФ через фейкові акаунти змусили молодиків палити банки

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників РФ, які виконували замовні підпали у Черкаській області.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконували місцеві жителі віком від 18 до 21 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Вони були завербовані російською спецслужбою, коли шукали близькі стосунки у Телеграм-каналах для знайомств.

Там ворог із фейкових жіночих акаунтів вів з ними довготривале спілкування та пропонував зустріч.

Далі у день "побачення" молодикам телефонували рашисти та під виглядом українських правоохоронців повідомляли, що "інтернет-обраниці" фігурантів нібито працюють на ворожі спецслужби.

Після цього рашисти шантажували молодиків та переконували їх взяти участь у "спецоперації" з викриття інших агентів РФ.

Для цього фігуранти мали у нічний час підпалити декілька банківських установ та цивільних авто, в яких нібито перебувають зрадники.

За матеріалами справи, зловмисники намагалися знищити вогнем цивільне авто і чотири банківські філії в Черкасах. Їх було затримано "по гарячих слідах".

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами роботи на ворога. Встановлено, що затримані діяли окремо один від одного, але мали єдиного куратора з РФ.

Наразі трьом фігурантам уже повідомлено про підозру, - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ще двох спільників підозрюваних та можливої додаткової кваліфікації їхніх злочинів.

Читайте: РФ вчиться на війні в Україні: британський генерал Найтон попередив про зростання загрози для Європи

Автор: 

підпал (766) Нацполіція (15684) росія (70016) СБУ (13865) Черкаська область (238)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну от! Призвати до війська їх не можна, бо "маленькі"... То нехай їх русня вербує... Бляха, ми в свій час служили з 18, чому зараз з 25???
показати весь коментар
15.05.2026 14:10 Відповісти
Останяя пропозиція-"з метою викриття інших зрадників", це звичайна лєгєнда, якщо затримають і на суді можна. Типу не гроші отримував а " думав, що допомагав шукати зрадників". Ага. Підпали філію банку, там працює зрадник, він вранці пр йде а роботу, а філії нема...
показати весь коментар
15.05.2026 14:23 Відповісти
Що ми будемо робити з цими колаборантами? Може створити з них якісь робочі батальйони? Нехай якісь окопи під охороною копають, а не тупо жеруть наші харчі. Українців з них вже не буде, то хай хоч спокутують свою зраду працею...
показати весь коментар
15.05.2026 14:37 Відповісти
 
 