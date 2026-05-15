СБУ викрила 5 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на Черкащині
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників РФ, які виконували замовні підпали у Черкаській області.
Як встановило розслідування, завдання ворога виконували місцеві жителі віком від 18 до 21 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вони були завербовані російською спецслужбою, коли шукали близькі стосунки у Телеграм-каналах для знайомств.
Там ворог із фейкових жіночих акаунтів вів з ними довготривале спілкування та пропонував зустріч.
Далі у день "побачення" молодикам телефонували рашисти та під виглядом українських правоохоронців повідомляли, що "інтернет-обраниці" фігурантів нібито працюють на ворожі спецслужби.
Після цього рашисти шантажували молодиків та переконували їх взяти участь у "спецоперації" з викриття інших агентів РФ.
Для цього фігуранти мали у нічний час підпалити декілька банківських установ та цивільних авто, в яких нібито перебувають зрадники.
За матеріалами справи, зловмисники намагалися знищити вогнем цивільне авто і чотири банківські філії в Черкасах. Їх було затримано "по гарячих слідах".
Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами роботи на ворога. Встановлено, що затримані діяли окремо один від одного, але мали єдиного куратора з РФ.
Наразі трьом фігурантам уже повідомлено про підозру, - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.
Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ще двох спільників підозрюваних та можливої додаткової кваліфікації їхніх злочинів.
