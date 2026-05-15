СБУ разоблачила 5 поджигателей, выполнявших заказ РФ в Черкасской области
Служба безопасности и Национальная полиция задержали ещё пятерых пособников РФ, которые совершали поджоги по заказу в Черкасской области.
Как установило расследование, задание врага выполняли местные жители в возрасте от 18 до 21 года.
Подробности
Они были завербованы российской спецслужбой, когда искали близкие отношения в Telegram-каналах для знакомств.
Там враг с фейковых женских аккаунтов вел с ними длительное общение и предлагал встречу.
Далее в день "свидания" молодым людям звонили рашисты и под видом украинских правоохранителей сообщали, что "интернет-избранницы" фигурантов якобы работают на вражеские спецслужбы.
После этого рашисты шантажировали молодых людей и убеждали их принять участие в "спецоперации" по разоблачению других агентов РФ.
Для этого фигуранты должны были в ночное время поджечь несколько банковских учреждений и гражданских автомобилей, в которых якобы находились предатели.
По материалам дела, злоумышленники пытались уничтожить огнем гражданский автомобиль и четыре банковских филиала в Черкассах. Их задержали "по горячим следам".
Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага. Установлено, что задержанные действовали отдельно друг от друга, но имели единого куратора из РФ.
В настоящее время трем фигурантам уже сообщено о подозрении — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.
Решается вопрос о привлечении к ответственности еще двух сообщников подозреваемых и возможной дополнительной квалификации их преступлений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль