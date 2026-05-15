Вербовка Россией украинцев для диверсий
675 3

СБУ разоблачила 5 поджигателей, выполнявших заказ РФ в Черкасской области

Спецслужбы РФ через фейковые аккаунты заставили молодых людей поджигать банки

Служба безопасности и Национальная полиция задержали ещё пятерых пособников РФ, которые совершали поджоги по заказу в Черкасской области.

Как установило расследование, задание врага выполняли местные жители в возрасте от 18 до 21 года.

Подробности

Они были завербованы российской спецслужбой, когда искали близкие отношения в Telegram-каналах для знакомств.

Там враг с фейковых женских аккаунтов вел с ними длительное общение и предлагал встречу.

Далее в день "свидания" молодым людям звонили рашисты и под видом украинских правоохранителей сообщали, что "интернет-избранницы" фигурантов якобы работают на вражеские спецслужбы.

После этого рашисты шантажировали молодых людей и убеждали их принять участие в "спецоперации" по разоблачению других агентов РФ.

Для этого фигуранты должны были в ночное время поджечь несколько банковских учреждений и гражданских автомобилей, в которых якобы находились предатели.

По материалам дела, злоумышленники пытались уничтожить огнем гражданский автомобиль и четыре банковских филиала в Черкассах. Их задержали "по горячим следам".

Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага. Установлено, что задержанные действовали отдельно друг от друга, но имели единого куратора из РФ.

В настоящее время трем фигурантам уже сообщено о подозрении — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Решается вопрос о привлечении к ответственности еще двух сообщников подозреваемых и возможной дополнительной квалификации их преступлений.

Ну от! Призвати до війська їх не можна, бо "маленькі"... То нехай їх русня вербує... Бляха, ми в свій час служили з 18, чому зараз з 25???
15.05.2026 14:10 Ответить
Останяя пропозиція-"з метою викриття інших зрадників", це звичайна лєгєнда, якщо затримають і на суді можна. Типу не гроші отримував а " думав, що допомагав шукати зрадників". Ага. Підпали філію банку, там працює зрадник, він вранці пр йде а роботу, а філії нема...
15.05.2026 14:23 Ответить
Що ми будемо робити з цими колаборантами? Може створити з них якісь робочі батальйони? Нехай якісь окопи під охороною копають, а не тупо жеруть наші харчі. Українців з них вже не буде, то хай хоч спокутують свою зраду працею...
15.05.2026 14:37 Ответить
 
 