Россия атакует Украину ударными дронами вечером 18 мая, - Воздушные силы (обновлено)

Российская армия атакует территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 18 мая.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным военных, сохраняется воздушная угроза из-за применения дронов.

Движение вражеских дронов

В 19:00 сообщалось о реактивных БПЛА на севере Черниговской области, мимо Репки курсом на юг в направлении Чернигова.

В 19:03 - предупреждение об опасности для Чернигова. Воздушные силы ВСУ призвали пройти в укрытия.

Обновленная информация

В 20:07 – Черниговщина – БпЛА на Конотоп.

