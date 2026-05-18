Россия атакует Украину ударными дронами вечером 18 мая, - Воздушные силы (обновлено)
Российская армия атакует территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 18 мая.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным военных, сохраняется воздушная угроза из-за применения дронов.
Движение вражеских дронов
В 19:00 сообщалось о реактивных БПЛА на севере Черниговской области, мимо Репки курсом на юг в направлении Чернигова.
В 19:03 - предупреждение об опасности для Чернигова. Воздушные силы ВСУ призвали пройти в укрытия.
Обновленная информация
В 20:07 – Черниговщина – БпЛА на Конотоп.
Александр Иванов #442761
