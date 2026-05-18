Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 18 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Російська армія атакує територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 18 травня.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними військових, триває повітряна загроза через застосування дронів.

Рух ворожих дронів

О 19:00 - Повідомлялося про реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, повз Ріпки курсом на південь у напрямку Чернігова.

О 19:03 - Попередження про небезпеку для Чергінова. Повітряні сили ЗСУ закликали пройти в укриття.

Оновлена інформація

О 20:07 - Чернігівщина - БпЛА на Конотоп.

