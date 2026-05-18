Росіяни 40 разів обстріляли Дніпропетровщину за добу, поранено чоловіка

Російські військові здійснили близько 40 атак дронами та артилерією по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали люди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі.

Удари по громадах і поранений у лікарні

За його словами, найбільше ударів припало на Нікопольський район. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

Унаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автозаправна станція та автомобіль. Поранення отримав 51-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Самарівському районі російські війська вдарили по Перещепинській громаді. Там зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Атаки по інших районах і нові постраждалі

У Синельниківському районі під удар потрапила Покровська громада. Пошкоджено будівлю, яка не використовувалася.

Також російські військові атакували Зеленодольську громаду Криворізького району. Там пошкоджені приватні будинки.Таким чином, постраждалих вже 28. З них 8 - госпіталізовані.

Як уточнив Ганжа, після нічної атаки у Дніпрі до медиків звернулися ще п’ятеро людей. Усі вони лікуватимуться амбулаторно.

Раніше ми повідомляли, що після масованої атаки РФ по Дніпропетровщині "Укрзалізниця" змінила графік руху низки поїздів й організувала пересадки та тимчасові маршрути між містами.

