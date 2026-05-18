Під час блекаутів укладала угоди на електроенергію за завищеними тарифами: у Дніпрі судитимуть експосадовицю міськради

Поліцейські завершили розслідування відносно колишньої заступниці директора одного з департаментів міської ради Дніпра. Перебуваючи на посаді в період 2022–2023 роках в умовах знеструмлень, спричинених атаками на енергосистему, фігурантка заключила договори на постачання електроенергії за штучно завищеними тарифами. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Збитки

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність колишньої чиновниці однієї із міських рад. Через неналежне виконання службових обов'язків фігуранткою місцевий бюджет зазнав збитків на суму 2,8 млн грн.

У період 2022-2023 років обвинувачена підписала низку угод із ТОВ на постачання електроенергії для освітніх закладів. В час, коли країна перебувала в умовах жорсткого енергозбереження, постачальник систематично безпідставно підвищував тарифи.

"Експосадовиця затверджувала ці зміни та підписувала додаткові угоди без жодної перевірки обґрунтованості нових цін", - пояснили в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано організовану групу за привласнення понад 60 га землі на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що загрожує?

Наразі поліцейські Дніпра скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження до суду за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте: На Волині викрили схему з тарифами на електроенергію: збитки перевищили 1,2 млн грн, - прокуратура