Під час блекаутів укладала угоди на електроенергію за завищеними тарифами: у Дніпрі судитимуть експосадовицю міськради
Поліцейські завершили розслідування відносно колишньої заступниці директора одного з департаментів міської ради Дніпра. Перебуваючи на посаді в період 2022–2023 роках в умовах знеструмлень, спричинених атаками на енергосистему, фігурантка заключила договори на постачання електроенергії за штучно завищеними тарифами. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Збитки
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність колишньої чиновниці однієї із міських рад. Через неналежне виконання службових обов'язків фігуранткою місцевий бюджет зазнав збитків на суму 2,8 млн грн.
У період 2022-2023 років обвинувачена підписала низку угод із ТОВ на постачання електроенергії для освітніх закладів. В час, коли країна перебувала в умовах жорсткого енергозбереження, постачальник систематично безпідставно підвищував тарифи.
"Експосадовиця затверджувала ці зміни та підписувала додаткові угоди без жодної перевірки обґрунтованості нових цін", - пояснили в поліції.
Що загрожує?
Наразі поліцейські Дніпра скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження до суду за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
