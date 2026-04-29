На Волині викрили схему з тарифами на електроенергію: збитки перевищили 1,2 млн грн, - прокуратура

На Волині колишньому посадовцю квартирно-експлуатаційного відділу повідомили про підозру через завдання державі збитків на понад 1,2 млн грн внаслідок маніпуляцій із тарифами на електроенергію.

Це стало відомо з інформації Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Деталі справи

За даними слідства, у березні 2021 року тодішній начальник КЕВ уклав договір із підприємством на постачання понад 4,5 млн кВт/год електроенергії загальною вартістю близько 10 млн грн.

Надалі, у період із серпня по листопад 2021 року, 44-річний підполковник погодив внесення змін до договору та укладення додаткових угод із підвищеними тарифами.

При цьому, як встановили слідчі, обґрунтованих і документально підтверджених підстав для зміни ціни на ринку не було.

У прокуратурі наголошують, що посадовець не забезпечив належного контролю за формуванням вартості електроенергії, що дозволило постачальнику безпідставно підвищити ціну поза межами, визначеними законодавством.

Наслідки

У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитків на понад 1,2 млн грн – саме цю суму надмірно сплатили під час розрахунків між КЕВ та підприємством.

Кваліфікація та запобіжний захід

Ексвійськовому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Розслідування

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді.

