На Волині викрили схему з тарифами на електроенергію: збитки перевищили 1,2 млн грн, - прокуратура
На Волині колишньому посадовцю квартирно-експлуатаційного відділу повідомили про підозру через завдання державі збитків на понад 1,2 млн грн внаслідок маніпуляцій із тарифами на електроенергію.
Це стало відомо з інформації Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.
Деталі справи
За даними слідства, у березні 2021 року тодішній начальник КЕВ уклав договір із підприємством на постачання понад 4,5 млн кВт/год електроенергії загальною вартістю близько 10 млн грн.
Надалі, у період із серпня по листопад 2021 року, 44-річний підполковник погодив внесення змін до договору та укладення додаткових угод із підвищеними тарифами.
При цьому, як встановили слідчі, обґрунтованих і документально підтверджених підстав для зміни ціни на ринку не було.
У прокуратурі наголошують, що посадовець не забезпечив належного контролю за формуванням вартості електроенергії, що дозволило постачальнику безпідставно підвищити ціну поза межами, визначеними законодавством.
Наслідки
У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитків на понад 1,2 млн грн – саме цю суму надмірно сплатили під час розрахунків між КЕВ та підприємством.
Кваліфікація та запобіжний захід
Ексвійськовому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Розслідування
Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області.
Санкція інкримінованої статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль