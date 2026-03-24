Експосадовця Генпрокуратури Кулика судитимуть за збитки у 641 млн грн через податкові махінації

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо колишнього високопосадовця Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика, якого підозрюють у сприянні податковим махінаціям із багатомільйонними збитками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Йдеться про колишнього заступника начальника одного з департаментів ГПУ.

Подробиці

За даними слідства, експосадовець сприяв одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем.

Як встановили правоохоронці, підприємство оскаржило рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС, який мав підписати відповідне рішення, не зробив цього у визначений строк.

Це стало можливим, зокрема, через дії підозрюваного.

Читайте: Екс-генпрокурор Ярема відпочиває в Дубаї за 2 тис. доларів на добу, - журналіст Гнап. ФОТОрепортаж

Як працювала схема

В останній день розгляду скарги прокурор витребував матеріали перевірки, що унеможливило ухвалення рішення через відсутність документів.

У результаті скаргу задовольнили автоматично, а бюджет втратив можливість стягнути понад 641 млн грн податків і штрафів.

Дії експосадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення. Після цього справу передадуть до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Розкрадання, корупція і кругова порука", - Сакварелідзе про Генпрокуратуру