Експосадовця Генпрокуратури Кулика судитимуть за збитки у 641 млн грн через податкові махінації
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо колишнього високопосадовця Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика, якого підозрюють у сприянні податковим махінаціям із багатомільйонними збитками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Йдеться про колишнього заступника начальника одного з департаментів ГПУ.
Подробиці
За даними слідства, експосадовець сприяв одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем.
Як встановили правоохоронці, підприємство оскаржило рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС, який мав підписати відповідне рішення, не зробив цього у визначений строк.
Це стало можливим, зокрема, через дії підозрюваного.
Як працювала схема
В останній день розгляду скарги прокурор витребував матеріали перевірки, що унеможливило ухвалення рішення через відсутність документів.
У результаті скаргу задовольнили автоматично, а бюджет втратив можливість стягнути понад 641 млн грн податків і штрафів.
Дії експосадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Наразі матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення. Після цього справу передадуть до суду.
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