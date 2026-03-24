Бывшего чиновника Генпрокуратуры Кулика будут судить за убытки в 641 млн грн из-за налоговых махинаций
Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика, которого подозревают в содействии налоговым махинациям, повлекшим многомиллионный ущерб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Речь идет о бывшем заместителе начальника одного из департаментов ГПУ.
Подробности
По данным следствия, экс-чиновник содействовал одному из руководителей Государственной фискальной службы в злоупотреблении служебным положением.
Как установили правоохранители, предприятие обжаловало решение о взыскании налогов. Первый заместитель председателя ГФС, который должен был подписать соответствующее решение, не сделал этого в установленный срок.
Это стало возможным, в частности, благодаря действиям подозреваемого.
Как работала схема
В последний день рассмотрения жалобы прокурор истребовал материалы проверки, что сделало невозможным принятие решения из-за отсутствия документов.
В результате жалоба была удовлетворена автоматически, а бюджет лишился возможности взыскать более 641 млн грн налогов и штрафов.
Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления. После этого дело передадут в суд.
вся фінансова документація має бути публічною, як і рішення податкової, при цьому особи мають отримати право самостійно перевіряти правильність рішень податкової, якщо особа знайшла "помилку" - вона має отримати бонус за роботу у вигляді 50% донарахованих податків, а працівник податкової, який допустив таку помилку має сісти, або бути звільнений з пожиттєвою забороною на роботу в податковій