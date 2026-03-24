Бывшего чиновника Генпрокуратуры Кулика будут судить за убытки в 641 млн грн из-за налоговых махинаций

Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика, которого подозревают в содействии налоговым махинациям, повлекшим многомиллионный ущерб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Речь идет о бывшем заместителе начальника одного из департаментов ГПУ.

По данным следствия, экс-чиновник содействовал одному из руководителей Государственной фискальной службы в злоупотреблении служебным положением.

Как установили правоохранители, предприятие обжаловало решение о взыскании налогов. Первый заместитель председателя ГФС, который должен был подписать соответствующее решение, не сделал этого в установленный срок.

Это стало возможным, в частности, благодаря действиям подозреваемого.

Как работала схема

В последний день рассмотрения жалобы прокурор истребовал материалы проверки, что сделало невозможным принятие решения из-за отсутствия документов.

В результате жалоба была удовлетворена автоматически, а бюджет лишился возможности взыскать более 641 млн грн налогов и штрафов.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления. После этого дело передадут в суд.

