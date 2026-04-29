На Волыни раскрыли схему с тарифами на электроэнергию: убытки превысили 1,2 млн грн, - прокуратура

На Волыни бывшему сотруднику квартирно-эксплуатационного отдела предъявили подозрение в нанесении государству ущерба на сумму более 1,2 млн грн в результате манипуляций с тарифами на электроэнергию.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Детали дела

По данным следствия, в марте 2021 года тогдашний начальник КЭВ заключил договор с предприятием на поставку более 4,5 млн кВт/ч электроэнергии общей стоимостью около 10 млн грн.

В дальнейшем, в период с августа по ноябрь 2021 года, 44-летний подполковник согласовал внесение изменений в договор и заключение дополнительных соглашений с повышенными тарифами.

При этом, как установили следователи, обоснованных и документально подтвержденных оснований для изменения цены на рынке не было.

В прокуратуре отмечают, что чиновник не обеспечил надлежащего контроля за формированием стоимости электроэнергии, что позволило поставщику безосновательно повысить цену за пределами, определенными законодательством.

Последствия

В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 1,2 млн грн – именно эту сумму излишне уплатили при расчетах между КЭВ и предприятием.

Квалификация и мера пресечения

Бывшему военному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение к военной службе.

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Расследование

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР во Львове при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Волынской области.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В то же время, согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

