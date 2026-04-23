447 млн грн убытков для "Укрэнерго": раскрыта схема манипуляций с электроэнергией. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раскрыта схема хищения средств ЧАО НЭК "Укрэнерго", действовавшая в 2022–2024 годах.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что организатором является основатель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия.
"Мужчина привлек к схеме четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний. Через них они поставляли электроэнергию конечным потребителям и систематически манипулировали прогнозами потребления.
Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть "на бумаге" показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше.
В результате возникал дефицит – разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света", – рассказал он.
Также участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию. Однако вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их.
Участники схемы не погашали долг перед "Укрэнерго", а вместо этого искусственно накапливали его, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства.
Затем это повторяли с новыми компаниями.
В результате государству был нанесен ущерб в размере более 447 млн грн.
В настоящее время всем участникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Организатору дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 27 УК Украины.
Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Также проверяются дополнительные эпизоды и возможные аналогичные убытки за 2025-2026 годы.
"Расследование продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц и проверяем другие возможные эпизоды преступной деятельности за 2025-2026 годы", - подытожили в прокуратуре.
