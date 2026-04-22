Підвищення граничних цін на електроенергію для бізнесу може розігнати інфляцію, – ЗМІ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала процедуру перегляду граничних цін на електроенергію для бізнесу.

Відповідний проєкт постанови НКРЕКП "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку" було попередньо схвалено на засіданні 7 квітня, пише УНІАН.

Державний регулятор пропонує збільшити граничну ціну (так звані "прайс-кепи") на електричну енергію для непобутових споживачів, у підсумку максимальна вартість електроенергії може зрости з 15 000 до 17 000 грн за Мвт-год. НКРЕКП вважає, що це допоможе закрити дефіцит електроенергії в Україні у пікові години.

Промисловці та бізнес-асоціації вже заявили, що це поставить під загрозу подальшу роботу енергоємних виробництв. Як наслідок, можливі зупинки підприємств, скорочення робочих місць та подорожчання товарів, що відчує на собі кожен українець.

Економічний оглядач Сергій Лямець сумнівається в необхідності підняття ціни, і вважає це рішення корупційним.

"Трейдери хочуть високих "прайс-кепів", бо це їхні прибутки. За деякими оцінками, у січні-лютому 2026 року трейдери заробили додатково 4,5-6,5 млрд грн. Цей ефект можна назвати ефектом підняття "прайс-кепів". За умови високих "кепів", трейдери купують дешеву атомну енергію у "Енергоатому" або імпортують за європейськими цінами. Продають за "розігнаною" імпортом ринковою ціною", – пояснює Лямець.

Своєю чергою економіст Олексій Кущ зауважує, що "прайс-кепи" вводилися у 2019 році для захисту вітчизняного виробника, гармонізації українського енергетичного ринку з європейським та створення умов для залучення інвестицій в розвиток енергетики. Проте за 7 років існування такої моделі фактично нічого зроблено не було.

Читайте також: Ціни на електроенергію для бізнесу можуть зрости: регулятор готує підвищення з 1 травня

На думу економістів "прайс-кепи" не можуть вирішити основну проблему – дефіцит електроенергії. Саме тому держава повинна шукати інші шляхи виходу з кризи.

Наприклад, рішенням проблемної ситуації може стати покладання спеціальних обов’язків на ринку газу.

"Це державний механізм, що зобов’язує постачальників (зокрема "Нафтогаз", який, нагадаю дотепер є державною компанією) продавати газ за фіксованою ціною. Саме завдяки цьому рішенню Україна не замерзла цієї зими. Такий самий механізм можна ввести на газ для генерації електроенергії", – вважає Олексій Кущ.

За попередніми розрахунками, ціна газу на рівні 19000 грн за 1000 кубометрів може гарантувати період стабільності, який потрібен для нормалізації ситуації на ринку електроенергії.

Додатково треба уважно дослідити ситуацію з простоями та ремонтами енергоблоків, додає Сергій Лямець. Крім того, доцільно розглянути введення прогресивної шкали тарифів на електроенергію, в залежності від обсягів споживання для окремих категорій споживачів.

Читайте також: Підвищення граничної ціни на електроенергію вдарить по промисловості і виробництву зброї, – експерт

Нагадаємо, у січні НКРЕКП збільшила граничні ціни на електроенергію (так звані "прайс-кепи") у денний період майже вдвічі – до рівня 15-16 тис. грн за МВт-год протягом усіх годин доби. Це рішення діяло до 1 квітня, однак уже 7 квітня НКРЕКП ініціювала процедуру перегляду граничних цін, що може знову спричинити їх підвищення.