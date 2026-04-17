Підвищення граничної ціни на електроенергію вдарить по промисловості і виробництву зброї, – експерт

Імпортери електроенергії та власники розподіленої генерації вимагають підвищити прайс-кепи на ринку електроенергії.

Проте промисловці та великі асоціації бізнесу, включно із виробниками зброї виступають проти, адже це призведе до різкого подорожчання електроенергії, пише економічний експерт Сергій Лямець.

За його словами, наслідками такого підвищення стане зростання вартості електроенергії для бізнесу. Зокрема, завдяки такій політиці з 2023 по 2026 рік гранична ціна електроенергії для непобутових споживачів зросла майже вдвічі – з 9000 до 16000 грн за Мвт-год.

На думку експерта, рішення щодо підняття прайс-кепів "виглядає дуже кулуарним та навіть корупційним". Зокрема, від його ухвалення виграють дві групи вигодонабувачів, перша з них – це трейдери.

"Трейдери хочуть високих прайс-кепів, бо це їхні прибутки. Трейдери купують дешеву атомну енергію у "Енергоатому" або імпортують за європейськими цінами. Продають за "розігнаною" імпортом ринковою ціною. Частина прибутків йде також "Енергоатому", "Укргідроенерго" та іншим виробникам, але їхня частка – ніщо у порівнянні з трейдерами. За деякими оцінками, у січні-лютому 2026 року трейдери заробили додатково 4,5 - 6,5 млрд грн", – зауважив Лямець.

За його словами, успіх такої схеми складається з багатьох складових.

"Одна з них – це прайс-кепи, і тут бажано мати "свого" міністра енергетики та прем'єр-міністра, а також "своїх" людей у Нацкомісії з тарифів. Інша умова – потрібен контроль над "Енергоатомом", аби він і далі продавав свою енергію дешево. Тоді можна в нього купити енергію оптом, а потім перепродати дорого", – пояснив експерт.

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Він додав, що друга група, зацікавлена у високій вартості електроенергії, – це власники так званої розподіленої генерації.

"Собівартість їх електроенергії висока і вони не можуть конкурувати з "Енергоатомом", "Укргідроенерго" чи навіть ТЕС. Проте, коли прайс-кепи є високоми, то загальна оптова ціна електроенергії зростає – і вони нарешті можуть продати свою енергію та отримати прибуток", – зазначив Лямець.

Він зауважив, що одним з активних лобістів підвищення прайс-кепів є колишній голова державної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький, який зараз є співвласником одного з проєктів у сфері розподіленої енергетики.

"Ми маємо справу з дуже прибутковим, але водночас кулуарним бізнесом. Твердження лобістів, що потрібно стимулювати імпорт, не витримують критики. Адже імпорт електроенергії можна стимулювати іншими інструментами", – додав Лямець.

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Як повідомлялося, у січні Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у денні години майже вдвічі – до 15-16 тисяч грн за МВт-год у всі години доби. Це рішення діяло до 1 квітня, втім вже 7 квітня НКРЕКП розпочала процедуру перегляду граничних цін, що може знову призвести до їх підвищення.