Ціни на електроенергію для бізнесу можуть зрости: регулятор готує підвищення з 1 травня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядає можливість підвищення цінових обмежень на електроенергію на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках.

Таку ініціативу представив Департамент енергоринку за результатами відкритого обговорення, повідомляє ExPro.

Що пропонує регулятор

На ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

максимальна гранична ціна ‒ 15 000,00 грн/МВт·год для всіх годин;

мінімальна гранична ціна ‒ 10,00 грн/МВт·год для всіх годин.

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На балансуючому ринку:

максимальна гранична ціна ‒ 17 000,00 грн/МВт·год для всіх годин;

мінімальна гранична ціна ‒ 0,01 грн/МВт·год для всіх годин.

Запровадження цих показників заплановано на 1 травня 2026 року.

Рішення ще не остаточне ‒ найближчим часом проєкт постанови винесуть на розгляд НКРЕКП, і, ймовірно, фінальне ухвалення відбудеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, у січні НКРЕКП збільшила граничні ціни на електроенергію (так звані "прайс-кепи") у денний період майже вдвічі – до рівня 15-16 тис. грн за МВт-год протягом усіх годин доби. Це рішення діяло до 1 квітня, однак уже 7 квітня НКРЕКП ініціювала процедуру перегляду граничних цін, що може знову спричинити їх підвищення.