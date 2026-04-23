447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж
Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що організатором є засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.
"Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.
Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто "на папері" показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.
У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла", - розповів він.
Також учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Проте замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.
Учасники схеми не гасили борг перед "Укренерго", натомість штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства.
Потім це повторювали з новими товариствами.
Внаслідок цього державі було завдано понад 447 млн грн збитків.
Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України.
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Також перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.
"Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки", - підсумували у прокуратурі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Свириденко з міністром і держсекретарями КМУ це теж ВЛАШТОВУЄ ???
Вішати цих виродків треба, а вони ж злидні, голі і босі!! У родичів все переписано на ФОПи ???