447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зазначається, що організатором є засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.

"Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.

Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто "на папері" показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.

У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла", - розповів він.

Також учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Проте замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.

Учасники схеми не гасили борг перед "Укренерго", натомість штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства.

Потім це повторювали з новими товариствами.

Внаслідок цього державі було завдано понад 447 млн грн збитків.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Також перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.

"Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки", - підсумували у прокуратурі.

електроенергія (6815) Укренерго (2946) Кравченко Руслан (175)
Невже взяли кореша Гундосого режисера Кирющенко, який і БПЛА робить і електрику продає?
23.04.2026 11:35 Відповісти
Може ще ахметка не повинен в Монако квартирку з 21 кімнати купити?
23.04.2026 12:12 Відповісти
ахметка це ДТЕК. А це, скоріш, хтось з кварталівців. Бо вони мріють швиденько і дітям і правнукам накопичити.
23.04.2026 13:36 Відповісти
Поки Українці життя боронять Українців від московського окупанта, ця гнидота за їх спинами вчиняла системно злочин крадучи з Українців гроші на посаді !! Милованов це теж не знав, поки заняття проводив для свириденко за крадені гроші, як треба красти гроші та нічого проце не знати!!! Ціла організована ієрархічно злочина структура в Стратегічній галузі України!!! Держсекретарів МінпаливЕнерго та посадовців цілої галузі це не турбувало, що воно стали ПОДЄЛЬНІКАМИ ЗЛОЧИНЦІВ????
Свириденко з міністром і держсекретарями КМУ це теж ВЛАШТОВУЄ ???
Вішати цих виродків треба, а вони ж злидні, голі і босі!! У родичів все переписано на ФОПи ???
23.04.2026 13:46 Відповісти
Країна земрій
23.04.2026 12:13 Відповісти
Ще один доказ переходу України у фазу ПОВНОГО КЛОУНІЗМУ !
23.04.2026 12:30 Відповісти
Шо опять (с).
23.04.2026 13:14 Відповісти
Міндіч, з шиферами, фірташом, штурмами та злочевський, мабуть аж глибоко зтурбовані з прикормленими суддями і адвокатським від порнова??
23.04.2026 13:48 Відповісти
Бронь розріджує мізки і примушує людей до порушень закону.
23.04.2026 14:36 Відповісти
 
 