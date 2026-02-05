На Полтавщині судитимуть трьох правоохоронців, які залучали підлеглих до будівництва приватних будинків

Прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо трьох колишніх керівників одного з правоохоронних органів області.

За даними слідства, посадовці придбали у Полтаві дві земельні ділянки з недобудованими будинками та планували облаштувати на них приватну територію, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що встановило слідство?

Нерухомість оформили на родичів і тещу одного з підлеглих, щоб приховати реальних власників.

Щоб зменшити витрати, вони відібрали трьох підлеглих із будівельними навичками та упродовж червня 2023 - грудня 2024 років періодично залучали їх до підсобних і внутрішніх ремонтних робіт.

Увесь цей час правоохоронцям продовжували нараховувати зарплату та грошове забезпечення за основним місцем служби.

Збитки для державного бюджету становлять майже 300 тисяч гривень.

Наразі обвинувачені звільнені з посад і переведені з Полтави до інших підрозділів.

05.02.2026 16:43 Відповісти
Судити слід всіх так званих "правоохоронців". Вони або займаються злочинною діяльністю, або покривають своїх колег, котрі цим займаються. Всі.
05.02.2026 17:25 Відповісти
Оце відкриття так відкриття
05.02.2026 17:27 Відповісти
Вєртухаї чи срочники ВВ ? ( Вони всі тепер оптом "НГУ" називаються)
05.02.2026 18:22 Відповісти
 
 