На Полтавщині судитимуть трьох правоохоронців, які залучали підлеглих до будівництва приватних будинків
Прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо трьох колишніх керівників одного з правоохоронних органів області.
За даними слідства, посадовці придбали у Полтаві дві земельні ділянки з недобудованими будинками та планували облаштувати на них приватну територію, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що встановило слідство?
Нерухомість оформили на родичів і тещу одного з підлеглих, щоб приховати реальних власників.
Щоб зменшити витрати, вони відібрали трьох підлеглих із будівельними навичками та упродовж червня 2023 - грудня 2024 років періодично залучали їх до підсобних і внутрішніх ремонтних робіт.
Увесь цей час правоохоронцям продовжували нараховувати зарплату та грошове забезпечення за основним місцем служби.
Збитки для державного бюджету становлять майже 300 тисяч гривень.
Наразі обвинувачені звільнені з посад і переведені з Полтави до інших підрозділів.
