На Полтавщині судитимуть трьох правоохоронців, які залучали підлеглих до будівництва приватних будинків

Прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо трьох колишніх керівників одного з правоохоронних органів області.

За даними слідства, посадовці придбали у Полтаві дві земельні ділянки з недобудованими будинками та планували облаштувати на них приватну територію, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що встановило слідство?

Нерухомість оформили на родичів і тещу одного з підлеглих, щоб приховати реальних власників.

Щоб зменшити витрати, вони відібрали трьох підлеглих із будівельними навичками та упродовж червня 2023 - грудня 2024 років періодично залучали їх до підсобних і внутрішніх ремонтних робіт.

Увесь цей час правоохоронцям продовжували нараховувати зарплату та грошове забезпечення за основним місцем служби.

Збитки для державного бюджету становлять майже 300 тисяч гривень.

Наразі обвинувачені звільнені з посад і переведені з Полтави до інших підрозділів.

