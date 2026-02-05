Судитимуть колишнього суддю з Луганщини, який не лише зрадив, а ще й нажився з українського бюджету

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього судді одного з міських судів Луганської області. Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідчі встановили, що він свідомо співпрацював із представниками держави-агресора та незаконно продовжував отримувати суддівську зарплату з державного бюджету України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці слідства

За даними слідства, суддя, якого безстроково обрали на посаду, влітку 2020 року таємно виїхав на територію РФ, де добровільно отримав російське громадянство. Про зміну громадянства він не повідомив державні органи України та Державну судову адміністрацію.

Після цього чоловік повернувся на тоді ще не окуповану територію Луганщини, продовжив отримувати виплати як суддя з бюджету територіального управління Державної судової адміністрації. Загальна сума незаконно отриманих коштів становить майже 1,8 мільйона гривень.

Окрім цього, він ще з того часу підтримував контакти з представниками окупаційної адміністрації РФ на Луганщині, зокрема зі співробітником так званого "Міністерства державної безпеки "ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення він налагодив безпосередню співпрацю вже з представниками ФСБ РФ.

Фігурант передавав спецслужбам держави-агресора інформацію про громадян України, суддів, а також відомості про родичів військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили в полон. Окупанти використовували ці дані для тиску та спроб вербування.

Колишньому судді повідомили про підозру в державній зраді та шахрайстві в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

