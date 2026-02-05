Судитимуть колишнього суддю з Луганщини, який не лише зрадив, а ще й нажився з українського бюджету

Судитимуть колишнього суддю з Луганщини: що відомо?

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього судді одного з міських судів Луганської області. Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідчі встановили, що він свідомо співпрацював із представниками держави-агресора та незаконно продовжував отримувати суддівську зарплату з державного бюджету України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці слідства

За даними слідства, суддя, якого безстроково обрали на посаду, влітку 2020 року таємно виїхав на територію РФ, де добровільно отримав російське громадянство. Про зміну громадянства він не повідомив державні органи України та Державну судову адміністрацію.

Після цього чоловік повернувся на тоді ще не окуповану територію Луганщини, продовжив отримувати виплати як суддя з бюджету територіального управління Державної судової адміністрації. Загальна сума незаконно отриманих коштів становить майже 1,8 мільйона гривень.

Окрім цього, він ще з того часу підтримував контакти з представниками окупаційної адміністрації РФ на Луганщині, зокрема зі співробітником так званого "Міністерства державної безпеки "ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення він налагодив безпосередню співпрацю вже з представниками ФСБ РФ.

Фігурант передавав спецслужбам держави-агресора інформацію про громадян України, суддів, а також відомості про родичів військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили в полон. Окупанти використовували ці дані для тиску та спроб вербування.

Колишньому судді повідомили про підозру в державній зраді та шахрайстві в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

суд суддя ДБР Офіс Генпрокурора Луганська область
Топ коментарі
+14
"Та незаконно продовжував отримувати суддівську зарплату з державного бюджету України," Вы, Плять издеваетесь? Он зарплату где находил? Или ему ее незаконно перечисляли на карту банка?
показати весь коментар
05.02.2026 10:16 Відповісти
+5
а толку ??? воно вже давно на паРаші лиже дупу кацапам !!! єдине добре що засудять - не буде більше виїздне в Європу !!!
показати весь коментар
05.02.2026 10:13 Відповісти
+4
Одне сподівання що він сам вдавиться гімном вилизуючи дупи кідарів.
показати весь коментар
05.02.2026 10:20 Відповісти
Але ж в цьому ніхто не винен..так?
показати весь коментар
05.02.2026 10:26 Відповісти
чому ніхто не винен ??? винна зебільна влада зе - влада наркоманів, запроданців, колоборантів ріпоїдних, аля "95-анал", внуків офіцерів окупаційного червоного совкового комуно-нацистького нквд/кгб , яку під гаслами "кацкая разніца...", "нада проста перестать стрелять", "вайна нужна толька Парашенку...", "хуже не будет", привели до влади 73% "мудрого наріду"...
показати весь коментар
05.02.2026 11:07 Відповісти
🤣та ти добре бачу підкований..гаслами так і фігачиш😀😀
показати весь коментар
05.02.2026 11:12 Відповісти
а то ???
спростуй хоча б одне з тих гасел, плюс напиши що зі своїх обіцянок дебільних на стадіоні у Києві виконала це зелена наркоманська куча лайна !!!
показати весь коментар
05.02.2026 11:15 Відповісти
Згоден..на всі 100..добавлю шо нам і до цього всі 30 років брехали ..і ми вірили... Тому і опинились в такій сраці
показати весь коментар
05.02.2026 11:18 Відповісти
питання в іншому ... хто як нагло, безпардонно брехав, і що робив насправді !!! як на мене то проукраїнськими президентами за 35 років Незалежності України були тільки Порошенко і Ющенко !!! Порошенко в тих умовах зробив для українців багато, на жаль "мудрій нарід" надивишись зебільних, 95-аналіних серіальчиків, наслухавшись дибільної ріпоїдної пропаганди, в тому числі від мацковіцької фсб/нквд секти "упц мп/рпц" вибрав прокацапського "аля какая разніца" !!! Ющенку в 2005-09 просто не дали працювати - усі права у нього після 3 туру "виборів" тоді забрали , передали ВР яка була прокацапською !!!
показати весь коментар
05.02.2026 11:25 Відповісти
Не обманюй себе ..брехали всі одинаково
показати весь коментар
05.02.2026 11:28 Відповісти
не однаково ...
показати весь коментар
05.02.2026 11:29 Відповісти
Ві тих які у вишиванках брехня солодша??
показати весь коментар
05.02.2026 11:33 Відповісти
а що, про що, брехав Порошенко ???
показати весь коментар
05.02.2026 12:43 Відповісти
де наші славетні органи, які повинні контролювати це? вони ж ... всі сидять на посадах, щось там роблять, отримують немаленькі зарплати і багато пільг і бонусів! хто має це контролювати? порівняйте з пенсією або зрпл середньостатистичного українця!
показати весь коментар
05.02.2026 10:29 Відповісти
Та не ругайте того суддю із Луганщини. Там майже всі такі. Але вони дуже приваблюють Голобородька, в якого все оточення тільки з Луганських, Донецьких, Харківських, Одеських та інших, які дуже ********* і ********** "русский мир". Всі військово-цивільні адміністрації складаються із колишніх "ригів", які були люстровані після Майдану. А вбивця портнов навіть був одним з "ефективних" менеджерів Голобородька, писав заяви на всю опозицію і її лідера Порошенка про неіснуючі злочини та складав списки АТОшників та патріотів України для розстрілу кацапами. На нього Боневтік навіть не наклав санкції. Санкції він і пуйло одночасно наклали на Порошенка.
показати весь коментар
05.02.2026 10:36 Відповісти
Засудити треба було.
Судова влада, це автономне корумповане царство, і ніякої відповідальності перед суспільством.
Слідчі органи держави позбавлені можливості належно притягати суддів до відповідальності за вчинені злочини, бо ж царство заволає про втручання держави у незалежність судової влади,
Князєв, обраний суддями головою Верховного Суду, показовий приклад, як можна брати великі хабарі, і навіть коли спіймали на злочині, замість належного покарання відбутися легким переляком, до речі теж отримував і, мабуть, продовжує отримувати суддівську зарплату.
показати весь коментар
05.02.2026 11:00 Відповісти
Питання до Державної судової адміністрації , де суддя отримує зарплату. ЯК? Як не перевірили його місце перебування?! Це зарплата судді за півтора роки! Півтора роки його не було на роботі, а він отримував зарплату! Немає слів!
показати весь коментар
05.02.2026 11:01 Відповісти
Серед суддів та силовиків більша частина таких. Справи на них заводять, не коли зрадив, навіть явно, а коли припинив відстебувати на гору.
показати весь коментар
05.02.2026 11:06 Відповісти
А не бачили, що ця с..ка не працює, а десь вештається? Ні хто цього не відслідковує і не контролює? А ще скільки таких виродків тихенько отримують шалені гроші з нашого бюджету??? Треба негайно позбавити всіх цих захребетників шалених зарплат, пенсій і пільг! Суддів з прокурорами взагалі треба поголовно із родинами зачистити та витрусити! Там майна на десятки бюджетів України! Це перші крадії і корупціонери! Найняти людей із західних країн! Все, що тут іде їм на заміну - таке саме корупційне! Це їх діти і родичі!
показати весь коментар
05.02.2026 11:07 Відповісти
Це ж як треба було прокрастися, щоб свої свого судити почали.
показати весь коментар
05.02.2026 11:20 Відповісти
Сподіваюсьщо тепер наш суд заборонить виплачувати тому судді пенсію.При цьому дуже важливо повідомити його про це...Ну а всім нашим правоохоронцям,задіяним в цьому процесі виплатити преміі і оголосити подяки...Вєрной дорогой ідуть єті таваріщі,я б сам єтой дарогой попензлював,та мене хрєн пустять...
показати весь коментар
05.02.2026 11:23 Відповісти
"Колишньому судді повідомили про підозру в державній зраді та шахрайстві в особливо великих розмірах.", він про це знає? Чі послали на дєревню дєдушє?
показати весь коментар
05.02.2026 11:24 Відповісти
Толку з того, якщо це все - заочно...
показати весь коментар
05.02.2026 14:58 Відповісти
 
 