Будут судить бывшего судью из Луганщины, не только предавшего, но и нажившегося на украинском бюджете

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего судьи одного из городских судов Луганской области. Обвинительный акт направлен в суд.

Следователи установили, что он сознательно сотрудничал с представителями государства-агрессора и незаконно продолжал получать судейскую зарплату из государственного бюджета Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, судья, который был бессрочно избран на должность, летом 2020 года тайно выехал на территорию РФ, где добровольно получил российское гражданство. Об изменении гражданства он не сообщил государственные органы Украины и Государственную судебную администрацию.

После этого мужчина вернулся на тогда еще не оккупированную территорию Луганщины, продолжил получать выплаты как судья из бюджета территориального управления Государственной судебной администрации. Общая сумма незаконно полученных средств составляет почти 1,8 миллиона гривен.

Кроме того, он еще с того времени поддерживал контакты с представителями оккупационной администрации РФ в Луганской области, в частности с сотрудником так называемого "Министерства государственной безопасности "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения он наладил непосредственное сотрудничество уже с представителями ФСБ РФ.

Фигурант передавал спецслужбам государства-агрессора информацию о гражданах Украины, судьях, а также сведения о родственниках военнослужащих Вооруженных Сил Украины, попавших в плен. Оккупанты использовали эти данные для давления и попыток вербовки.

Бывшему судье сообщили о подозрении в государственной измене и мошенничестве в особо крупных размерах.

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

