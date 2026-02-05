1 908 23

Будут судить бывшего судью из Луганщины, не только предавшего, но и нажившегося на украинском бюджете

Будут судить бывшего судью из Луганской области: что известно?

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего судьи одного из городских судов Луганской области. Обвинительный акт направлен в суд.

Следователи установили, что он сознательно сотрудничал с представителями государства-агрессора и незаконно продолжал получать судейскую зарплату из государственного бюджета Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности следствия

По данным следствия, судья, который был бессрочно избран на должность, летом 2020 года тайно выехал на территорию РФ, где добровольно получил российское гражданство. Об изменении гражданства он не сообщил государственные органы Украины и Государственную судебную администрацию.

После этого мужчина вернулся на тогда еще не оккупированную территорию Луганщины, продолжил получать выплаты как судья из бюджета территориального управления Государственной судебной администрации. Общая сумма незаконно полученных средств составляет почти 1,8 миллиона гривен.

Кроме того, он еще с того времени поддерживал контакты с представителями оккупационной администрации РФ в Луганской области, в частности с сотрудником так называемого "Министерства государственной безопасности "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения он наладил непосредственное сотрудничество уже с представителями ФСБ РФ.

Фигурант передавал спецслужбам государства-агрессора информацию о гражданах Украины, судьях, а также сведения о родственниках военнослужащих Вооруженных Сил Украины, попавших в плен. Оккупанты использовали эти данные для давления и попыток вербовки.

Бывшему судье сообщили о подозрении в государственной измене и мошенничестве в особо крупных размерах.

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

"Та незаконно продовжував отримувати суддівську зарплату з державного бюджету України," Вы, Плять издеваетесь? Он зарплату где находил? Или ему ее незаконно перечисляли на карту банка?
05.02.2026 10:16 Ответить
а толку ??? воно вже давно на паРаші лиже дупу кацапам !!! єдине добре що засудять - не буде більше виїздне в Європу !!!
05.02.2026 10:13 Ответить
Одне сподівання що він сам вдавиться гімном вилизуючи дупи кідарів.
05.02.2026 10:20 Ответить
Але ж в цьому ніхто не винен..так?
05.02.2026 10:26 Ответить
чому ніхто не винен ??? винна зебільна влада зе - влада наркоманів, запроданців, колоборантів ріпоїдних, аля "95-анал", внуків офіцерів окупаційного червоного совкового комуно-нацистького нквд/кгб , яку під гаслами "кацкая разніца...", "нада проста перестать стрелять", "вайна нужна толька Парашенку...", "хуже не будет", привели до влади 73% "мудрого наріду"...
05.02.2026 11:07 Ответить
🤣та ти добре бачу підкований..гаслами так і фігачиш😀😀
05.02.2026 11:12 Ответить
а то ???
спростуй хоча б одне з тих гасел, плюс напиши що зі своїх обіцянок дебільних на стадіоні у Києві виконала це зелена наркоманська куча лайна !!!
05.02.2026 11:15 Ответить
Згоден..на всі 100..добавлю шо нам і до цього всі 30 років брехали ..і ми вірили... Тому і опинились в такій сраці
05.02.2026 11:18 Ответить
питання в іншому ... хто як нагло, безпардонно брехав, і що робив насправді !!! як на мене то проукраїнськими президентами за 35 років Незалежності України були тільки Порошенко і Ющенко !!! Порошенко в тих умовах зробив для українців багато, на жаль "мудрій нарід" надивишись зебільних, 95-аналіних серіальчиків, наслухавшись дибільної ріпоїдної пропаганди, в тому числі від мацковіцької фсб/нквд секти "упц мп/рпц" вибрав прокацапського "аля какая разніца" !!! Ющенку в 2005-09 просто не дали працювати - усі права у нього після 3 туру "виборів" тоді забрали , передали ВР яка була прокацапською !!!
05.02.2026 11:25 Ответить
Не обманюй себе ..брехали всі одинаково
05.02.2026 11:28 Ответить
не однаково ...
05.02.2026 11:29 Ответить
Ві тих які у вишиванках брехня солодша??
05.02.2026 11:33 Ответить
а що, про що, брехав Порошенко ???
05.02.2026 12:43 Ответить
де наші славетні органи, які повинні контролювати це? вони ж ... всі сидять на посадах, щось там роблять, отримують немаленькі зарплати і багато пільг і бонусів! хто має це контролювати? порівняйте з пенсією або зрпл середньостатистичного українця!
05.02.2026 10:29 Ответить
Та не ругайте того суддю із Луганщини. Там майже всі такі. Але вони дуже приваблюють Голобородька, в якого все оточення тільки з Луганських, Донецьких, Харківських, Одеських та інших, які дуже ********* і ********** "русский мир". Всі військово-цивільні адміністрації складаються із колишніх "ригів", які були люстровані після Майдану. А вбивця портнов навіть був одним з "ефективних" менеджерів Голобородька, писав заяви на всю опозицію і її лідера Порошенка про неіснуючі злочини та складав списки АТОшників та патріотів України для розстрілу кацапами. На нього Боневтік навіть не наклав санкції. Санкції він і пуйло одночасно наклали на Порошенка.
05.02.2026 10:36 Ответить
Засудити треба було.
Судова влада, це автономне корумповане царство, і ніякої відповідальності перед суспільством.
Слідчі органи держави позбавлені можливості належно притягати суддів до відповідальності за вчинені злочини, бо ж царство заволає про втручання держави у незалежність судової влади,
Князєв, обраний суддями головою Верховного Суду, показовий приклад, як можна брати великі хабарі, і навіть коли спіймали на злочині, замість належного покарання відбутися легким переляком, до речі теж отримував і, мабуть, продовжує отримувати суддівську зарплату.
05.02.2026 11:00 Ответить
Питання до Державної судової адміністрації , де суддя отримує зарплату. ЯК? Як не перевірили його місце перебування?! Це зарплата судді за півтора роки! Півтора роки його не було на роботі, а він отримував зарплату! Немає слів!
05.02.2026 11:01 Ответить
Серед суддів та силовиків більша частина таких. Справи на них заводять, не коли зрадив, навіть явно, а коли припинив відстебувати на гору.
05.02.2026 11:06 Ответить
А не бачили, що ця с..ка не працює, а десь вештається? Ні хто цього не відслідковує і не контролює? А ще скільки таких виродків тихенько отримують шалені гроші з нашого бюджету??? Треба негайно позбавити всіх цих захребетників шалених зарплат, пенсій і пільг! Суддів з прокурорами взагалі треба поголовно із родинами зачистити та витрусити! Там майна на десятки бюджетів України! Це перші крадії і корупціонери! Найняти людей із західних країн! Все, що тут іде їм на заміну - таке саме корупційне! Це їх діти і родичі!
05.02.2026 11:07 Ответить
Це ж як треба було прокрастися, щоб свої свого судити почали.
05.02.2026 11:20 Ответить
Сподіваюсьщо тепер наш суд заборонить виплачувати тому судді пенсію.При цьому дуже важливо повідомити його про це...Ну а всім нашим правоохоронцям,задіяним в цьому процесі виплатити преміі і оголосити подяки...Вєрной дорогой ідуть єті таваріщі,я б сам єтой дарогой попензлював,та мене хрєн пустять...
05.02.2026 11:23 Ответить
"Колишньому судді повідомили про підозру в державній зраді та шахрайстві в особливо великих розмірах.", він про це знає? Чі послали на дєревню дєдушє?
05.02.2026 11:24 Ответить
Толку з того, якщо це все - заочно...
05.02.2026 14:58 Ответить
 
 