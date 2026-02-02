15 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, который пытался взорвать почту в центре Запорожья

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки, которого СБУ задержала в феврале 2024 года в Запорожье.

Как установило расследование, злоумышленник пытался взорвать почтовое отделение в центре прифронтового города с помощью самодельной бомбы, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

По материалам дела, заказ РФ выполнял завербованный врагом 33-летний работник местного предприятия пищевой индустрии.

В поле зрения рашистов он попал через своего знакомого, который проживает на временно оккупированной части региона и работает на ГРУ РФ.

После вербовки агент получил от российского спецслужбиста инструкцию на изготовление самодельного взрывного устройства из пластида и средств дистанционного подрыва.

Далее террорист должен был замаскировать бомбу в коробку из-под пищевых продуктов и отправить "заказ" курьерской доставкой в грузовое отделение частной почты.

По прибытии "отправления" в пункт назначения агент планировал активировать взрывчатку через звонок на телефон, которым был оснащен СВУ.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника на этапе подготовки к теракту, когда он делал бомбу в своем доме.

Кроме этого, в ходе расследования было установлено, что перед основной задачей предатель выполнял "тестовую" – объезжал город и фотографировал локации Сил обороны.

При обыске у него изъят смартфон, с которого он контактировал с куратором от российского ГРУ в анонимном чате мессенджера.

По материалам СБУ суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;

подготовка к совершению террористического акта.

Читайте: СБУ и Нацполиция заблокировали еще 8 "уклонистских схем" в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж