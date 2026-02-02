15 років тюрми отримав агент ГРУ РФ, який намагався підірвати пошту в центрі Запоріжжя

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки, якого СБУ затримала в лютому 2024 року в Запоріжжі.

Як встановило розслідування, зловмисник намагався підірвати поштове відділення в центрі прифронтового міста за допомогою саморобної бомби, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував завербований ворогом 33-річний працівник місцевого підприємства харчової індустрії.

У поле зору рашистів він потрапив через свого знайомого, який проживає на тимчасово окупованій частині регіону та працює на ГРУ РФ.

Після вербування агент отримав від російського спецслужбіста інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою з пластиду та засобів дистанційного підриву.

Далі терорист мав замаскувати бомбу в коробку з-під харчових продуктів і відправити "замовлення" кур’єрською доставкою до вантажного відділення приватної пошти.

Після прибуття "відправлення" до пункту призначення, агент планував активувати вибухівку через дзвінок на телефон, яким був споряджений СВП.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника на етапі підготовки до теракту, коли він робив бомбу у своїй оселі.

Крім цього, під час розслідування було встановлено, що перед основним завданням зрадник виконував "тестове" – об’їжджав місто і фотографував локації Сил оборони.

При обшуку в нього вилучено смартфон, з якого він контактував з куратором від російського ГРУ в анонімному чаті месенджера.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

готування до вчинення терористичного акту.

