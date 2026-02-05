На Полтавщине будут судить 3 правоохранителей, которые привлекали подчиненных к строительству частных домов

В Полтавской области будут судить трех экс-чиновников

Прокуроры Полтавской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей одного из правоохранительных органов области.

По данным следствия, чиновники приобрели в Полтаве два земельных участка с недостроенными домами и планировали обустроить на них частную территорию, сообщает Цензор.НЕТ.

Что установило следствие?

Недвижимость оформили на родственников и тещу одного из подчиненных, чтобы скрыть реальных владельцев.

Чтобы уменьшить расходы, они отобрали трех подчиненных со строительными навыками и в течение июня 2023 - декабря 2024 годов периодически привлекали их к подсобным и внутренним ремонтным работам.

Все это время правоохранителям продолжали начислять зарплату и денежное обеспечение по основному месту службы.

Убытки для государственного бюджета составляют почти 300 тысяч гривен.

Сейчас обвиняемые уволены с должностей и переведены из Полтавы в другие подразделения.

Наразі обвинувачені звільнені з посад і переведені з Полтави до інших підрозділів. Джерело: https://censor.net/ua/n3599087
05.02.2026 16:43 Ответить
Судити слід всіх так званих "правоохоронців". Вони або займаються злочинною діяльністю, або покривають своїх колег, котрі цим займаються. Всі.
05.02.2026 17:25 Ответить
Оце відкриття так відкриття
05.02.2026 17:27 Ответить
Вєртухаї чи срочники ВВ ? ( Вони всі тепер оптом "НГУ" називаються)
05.02.2026 18:22 Ответить
 
 