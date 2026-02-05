На Полтавщине будут судить 3 правоохранителей, которые привлекали подчиненных к строительству частных домов
Прокуроры Полтавской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей одного из правоохранительных органов области.
По данным следствия, чиновники приобрели в Полтаве два земельных участка с недостроенными домами и планировали обустроить на них частную территорию, сообщает Цензор.НЕТ.
Что установило следствие?
Недвижимость оформили на родственников и тещу одного из подчиненных, чтобы скрыть реальных владельцев.
Чтобы уменьшить расходы, они отобрали трех подчиненных со строительными навыками и в течение июня 2023 - декабря 2024 годов периодически привлекали их к подсобным и внутренним ремонтным работам.
Все это время правоохранителям продолжали начислять зарплату и денежное обеспечение по основному месту службы.
Убытки для государственного бюджета составляют почти 300 тысяч гривен.
Сейчас обвиняемые уволены с должностей и переведены из Полтавы в другие подразделения.
