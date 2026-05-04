Затримано організовану групу за привласнення понад 60 га землі на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано групу осіб, яка привласнила понад 60 га землі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Подробиці

Як встановили оперативники Департаменту карного розшуку НПУ, на території Київської області незаконним шляхом були відчужені та згодом передані у власність на підставних осіб наділи землі.

Організатор схеми - 47-річний мешканець смт. Ставище, що на Київщині. Він зі спільниками вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб, з метою подальшого продажу.

Збитки

"Зловмисникам вдалося шахрайським шляхом заволодіти пайовими ділянками, розміром понад 60 гектарів, завдавши чималих збитків державі", - наголошують у Нацполіції.

Обшуки та підозри

Оперативники ДКР та слідчі Головного слідчого управління НПУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, провели майже три десятки санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників організованої групи. Вилучили документацію, оргтехніку, готівку у різній валюті на загальну суму понад 150 000 доларів та автомобілі.

Організатору та семи його спільникам слідчі поліції повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану організованою групою та використання завідомо підроблених документів організованою групою.

У разі доведення вини, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

