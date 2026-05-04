УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Фото Шахрайські схеми
1 945 9

Затримано організовану групу за привласнення понад 60 га землі на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано групу осіб, яка привласнила понад 60 га землі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як встановили оперативники Департаменту карного розшуку НПУ, на території Київської області незаконним шляхом були відчужені та згодом передані у власність на підставних осіб наділи землі.

Організатор схеми - 47-річний мешканець смт. Ставище, що на Київщині. Він зі спільниками вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб, з метою подальшого продажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ

махінації з землею
махінації з землею
махінації з землею
махінації з землею
махінації з землею
махінації з землею
махінації з землею

Збитки

"Зловмисникам вдалося шахрайським шляхом заволодіти пайовими ділянками, розміром понад 60 гектарів, завдавши чималих збитків державі", - наголошують у Нацполіції.

Обшуки та підозри

  • Оперативники ДКР та слідчі Головного слідчого управління НПУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, провели майже три десятки санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників організованої групи. Вилучили документацію, оргтехніку, готівку у різній валюті на загальну суму понад 150 000 доларів та автомобілі.
  • Організатору та семи його спільникам слідчі поліції повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану організованою групою та використання завідомо підроблених документів організованою групою. 
  • У разі доведення вини, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також читайте: Адвокат хотів переписати на себе елітні квартири: ДБР зірвало схему на десятки мільйонів у Києві

Автор: 

земля (1736) Київська область (4557) Нацполіція (15644) махінації (439)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мілкота- посередники??? Вік мобілізаційний у них??? Чи дійде справа до суду?? Співпраця і застава і все??? Судді та прокуратура на варті ЗаКОНУ!!!! ги-ги
показати весь коментар
04.05.2026 13:21 Відповісти
А шо НАБУ, САП, ВАКС когось посадили?
Ні ху а!
показати весь коментар
04.05.2026 13:32 Відповісти
головне, що зброї у них не було!
мєнти, от в чому були в тому і приїхали.
ніяких кордів та броньовиків.

а, посполитим заборонити зброю, бо мало лі што......
показати весь коментар
04.05.2026 13:27 Відповісти
невже династию повязали....
показати весь коментар
04.05.2026 13:45 Відповісти
Конфіскація буде?
показати весь коментар
04.05.2026 13:58 Відповісти
І що характерно, усі заброньовані+інваліди від МСЕК+пенсіонери+екскривоохоронці з часів ще ригоАНАЛІВ !!,
А ще, сотня дивних нотаріусів, з повним доступом до «ЗАХИЩЕНИХ» Мін'юстом держреєстрів, які так пильнують в КМУ і ЦОВВ оті держСекретарі ….та ОЗУ, з числа насєлєнія терГромад!!
Там одні оті «милованові», які НІЧОГО не ЗНАЛИ….
Вони і хати не виходили, прямо в басейнах і жили з дівахами від корабельних сосок з ВРУ!! Війна це для Українців, а ця потороч надію маю на портновських суддів і прокурорів!! Як і оті члЄни мусорські з м.Корсуня, які і убили Сергія Русінова!!!
Місцеві керманичі від влади зеленського, і не ЗНАЛи, що у неї землі пішли по ….
показати весь коментар
04.05.2026 14:01 Відповісти
Де тут про "злам" ??

47-річний мешканець смт. Ставище, що на Київщині. Він зі спільниками вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб, з метою подальшого продажу. Джерело: https://censor.net/ua/p4001382

Так, держреєстратори мають доступ до реєстрів.
А як вони Ваше право власності будуть реєструвати ??
показати весь коментар
04.05.2026 19:21 Відповісти
За кожною подібною хаткою аферисти? Вони ж точно заброньовані або мають довідки непридатності.
показати весь коментар
04.05.2026 14:13 Відповісти
Це так сказати *польові землеміри* . Тому і не вказали їх належності до корпусу приватних землемірів. Зазвичай використовуються фіктивно списані державні акти усіх кольорів. Усе з відома районного землемірів, який і веде облік цієї документації. Теперішній голова НАБУ теж був у цій схемі, коли очолював районний відділ землеустрою.
показати весь коментар
04.05.2026 14:24 Відповісти
 
 