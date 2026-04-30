У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ

У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під виглядом співробітника СБУ виманив у народної артистки України понад 6 мільйонів гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише поліція Києва.

Як діяв шахрай

За даними слідства, зловмисник зателефонував 75-річній жінці та представився співробітником СБУ. Він залякував її звинуваченнями у державній зраді та надіслав фіктивну повістку з вимогою з’явитися до спецслужби.

Чоловік наполягав на конфіденційності та переконував, що гроші необхідно передати для "перевірки" їх походження – нібито на предмет зв’язків із Росією.

Читайте: Ліквідовано шахрайський кол-центр у Сумах, який обкрадав військових і підлітків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як відбувалася передача грошей

Під час відеозв’язку шахрай змусив жінку провести так званий "обшук" і показати всі заощадження. Після цього він призначив зустріч, на якій потерпіла передала йому 128 тисяч доларів.

Згодом зловмисник знову вийшов на зв’язок і заявив, що вона нібито передала не всі кошти. Після цього жінка додатково переказала близько 400 тисяч гривень на різні рахунки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виманив у волонтерів 1,5 млн грн під виглядом придбання дронів для ЗСУ: затримано шахрая, - СБУ

Коли схему викрили

Лише після третього дзвінка потерпіла розповіла про ситуацію сусідці, яка порадила звернутися до правоохоронців.

Слідство встановило, що отримані кошти фігурант перевів у криптовалюту та переказав невідомим особам, залишивши собі лише 900 доларів.

Чоловіку оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та Нацполіція викрили у Києві угруповання, яке продавало підроблені документи ЄС