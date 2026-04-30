У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ
У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під виглядом співробітника СБУ виманив у народної артистки України понад 6 мільйонів гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише поліція Києва.
Як діяв шахрай
За даними слідства, зловмисник зателефонував 75-річній жінці та представився співробітником СБУ. Він залякував її звинуваченнями у державній зраді та надіслав фіктивну повістку з вимогою з’явитися до спецслужби.
Чоловік наполягав на конфіденційності та переконував, що гроші необхідно передати для "перевірки" їх походження – нібито на предмет зв’язків із Росією.
Як відбувалася передача грошей
Під час відеозв’язку шахрай змусив жінку провести так званий "обшук" і показати всі заощадження. Після цього він призначив зустріч, на якій потерпіла передала йому 128 тисяч доларів.
Згодом зловмисник знову вийшов на зв’язок і заявив, що вона нібито передала не всі кошти. Після цього жінка додатково переказала близько 400 тисяч гривень на різні рахунки.
Коли схему викрили
Лише після третього дзвінка потерпіла розповіла про ситуацію сусідці, яка порадила звернутися до правоохоронців.
Слідство встановило, що отримані кошти фігурант перевів у криптовалюту та переказав невідомим особам, залишивши собі лише 900 доларів.
Чоловіку оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Хліба немає зато зрєліща кожен день.
Якщо б у неї була чиста совість щодо цього, їй би було нічого боятися
а, як його вирахували?
у 75 річній народній артистки нема знайомих шанувальників? юристів?
тільки сусідка?
хто вигадує ці байки?
95 квартал на замовлення мвс?
- Так.
- Я співробітник СБУ. Дайте мені понад 6 млн грн.
- Понад 6 млн грн.?
- Так.
- На.