У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ

В Києві затримали шахрая, який ошукав народну артистку на 6 млн грн

У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під виглядом співробітника СБУ виманив у народної артистки України понад 6 мільйонів гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише поліція Києва.

Як діяв шахрай

За даними слідства, зловмисник зателефонував 75-річній жінці та представився співробітником СБУ. Він залякував її звинуваченнями у державній зраді та надіслав фіктивну повістку з вимогою з’явитися до спецслужби.

Чоловік наполягав на конфіденційності та переконував, що гроші необхідно передати для "перевірки" їх походження – нібито на предмет зв’язків із Росією.

Як відбувалася передача грошей

Під час відеозв’язку шахрай змусив жінку провести так званий "обшук" і показати всі заощадження. Після цього він призначив зустріч, на якій потерпіла передала йому 128 тисяч доларів.

Згодом зловмисник знову вийшов на зв’язок і заявив, що вона нібито передала не всі кошти. Після цього жінка додатково переказала близько 400 тисяч гривень на різні рахунки.

Коли схему викрили

Лише після третього дзвінка потерпіла розповіла про ситуацію сусідці, яка порадила звернутися до правоохоронців.

Слідство встановило, що отримані кошти фігурант перевів у криптовалюту та переказав невідомим особам, залишивши собі лише 900 доларів.

Чоловіку оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+14
Талановита країна артистів - аферістів.
Хліба немає зато зрєліща кожен день.
30.04.2026 13:10 Відповісти
+14
А чи була підстава лякати цю артистку у державній зраді?
Якщо б у неї була чиста совість щодо цього, їй би було нічого боятися
30.04.2026 13:25 Відповісти
+6
Цікаво хто це? Ротару, нє??
30.04.2026 13:12 Відповісти
Талановита країна артистів - аферістів.
Хліба немає зато зрєліща кожен день.
30.04.2026 13:10 Відповісти
Цікаво хто це? Ротару, нє??
30.04.2026 13:12 Відповісти
79
30.04.2026 13:16 Відповісти
75, уважніше
30.04.2026 13:28 Відповісти
я сьогодні уважний🤣. вказав вік ротяри
30.04.2026 13:31 Відповісти
Вибачаюсь
30.04.2026 13:59 Відповісти
Будет 7 августа. Пока 78.
30.04.2026 14:05 Відповісти
А я завжди бачу наших літніх українських заслужених артистів на екрані ТВ коли вони скаржаться на копійчану пенсію. Не така вже й копійчана якщо дозволяє відкладати мільйони.
30.04.2026 13:15 Відповісти
30.04.2026 13:17 Відповісти
А чи була підстава лякати цю артистку у державній зраді?
Якщо б у неї була чиста совість щодо цього, їй би було нічого боятися
30.04.2026 13:25 Відповісти
100%
30.04.2026 13:41 Відповісти
їй 75. втакому віці невідомо що ви будете віддавати. і якби у неї була нечиста совість, то вона б сусідці не базікала
30.04.2026 13:48 Відповісти
Їй 75. В такому віці її могли застрашити тим, що вона в 20 років на красну площу їздила.
30.04.2026 17:17 Відповісти
А потерпевшей выдадут справку-- " корманная кража ".
30.04.2026 13:27 Відповісти
Ну это ей урок. А за уроки надо платить.
30.04.2026 13:46 Відповісти
Та скільки вчитися можна їй 75 , смерть вже хлопає по спині .
30.04.2026 15:56 Відповісти
яка у нас талановита, патріотична непідкупна правоохоронна система!!!!
а, як його вирахували?
у 75 річній народній артистки нема знайомих шанувальників? юристів?
тільки сусідка?

хто вигадує ці байки?
95 квартал на замовлення мвс?
30.04.2026 13:54 Відповісти
можливо й так. історія повторюється. побільше кримінальних справ - заочних і очних, щоб самим не потрапити на фронт
30.04.2026 16:59 Відповісти
І хто ж це така ?
30.04.2026 14:09 Відповісти
таісія повалій.
30.04.2026 14:27 Відповісти
Вона сидить в РФії вже 10 років
30.04.2026 14:46 Відповісти
"Народна" ....не значить розумна,на жаль...
30.04.2026 15:02 Відповісти
- Ви народна артистка?
- Так.
- Я співробітник СБУ. Дайте мені понад 6 млн грн.
- Понад 6 млн грн.?
- Так.
- На.
30.04.2026 15:05 Відповісти
Невже Настя "Криве дуло"?
30.04.2026 15:07 Відповісти
 
 