Ліквідовано шахрайський кол-центр у Сумах, який обкрадав військових і підлітків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну шахрайську схему видурювання коштів у громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Викрито підпільний кол-центр

За результатами комплексних заходів у Сумах викрито підпільний кол-центр і затримано чотирьох його організаторів, які виманювали гроші під виглядом близьких стосунків в інтернеті.

Як встановило розслідування, зловмисники працювали за двома схемами видурювання коштів, залежно від віку та фінансових можливостей потенційної жертви.

Як працювала схема?

Так, наприклад, щоб обікрасти підлітків, шахраї створювали профілі юних дівчат, від імені яких знайомилися на спеціально створеному Телеграм-каналі та призначали "побачення".

"Коли клієнти прибували на місце "зустрічі", фігуранти просили їх зробити селфі з відміткою геолокації. Після цього вони направляли жертві відео, на якому особа у форменому одязі армії рф погрожувала ударом по надісланих координатах", - йдеться у повідомленні.

Далі шахраї, видаючи себе за українських правоохоронців, телефонували неповнолітнім з погрозами тюремного ув’язнення за держзраду та вимагали "відкуп".

Як оплату потерпілі передавали готівку та ювелірні вироби, які ділки забирали через таксі.

Також задокументовано, як фігуранти обкрадали військових ЗСУ. Встановлено, що шахраї писали воїнам з фейкових акаунтів жінок та після тривалого спілкування пропонували перерахувати кошти начебто на лікування або навчання.

Після того як зловмисники отримували грошові перекази, вони обривали зв’язок та видаляли профіль з листуванням.

Обшуки та підозри

  • Під час обшуків у приміщені "офісу" та в оселях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки із доказами незаконної діяльності. Також виявлено готівку та ювелірні вироби, одержані злочинним шляхом.
  • Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).
  • Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Все відбулося б набагато швидше та якісніше, якби справою зайнявся найкращий дует по боротьбі з кол-центрами, - Коля катлєта та його кишеньковий поліцай Богдан Писаренко! 😂
Ще два роки тому Тищенко заявляв: "...кількість людей, яка задіяна в шахрайстві, може сягати 120 000. Частина цих ботоферм працює на рф - так звана «спляча дрг»".
Тож давайте повернемо цю благородну справу до рук справжнього проффесіонала!
28.04.2026 16:37 Відповісти
Піздно спохватилися, Коля біфштекс подав рапорта на зарахування в бойовий підрозділ Андрія Є., й виконує задачі по захисту.
28.04.2026 16:47 Відповісти
 
 