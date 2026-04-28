Ликвидирован мошеннический колл-центр в Сумах, который обворовывал военных и подростков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция ликвидировали ещё одну мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Раскрыт подпольный колл-центр

По результатам комплексных мероприятий в Сумах раскрыт подпольный колл-центр и задержаны четверо его организаторов, которые выманивали деньги под видом близких отношений в интернете.









Как установило расследование, злоумышленники работали по двум схемам выманивания средств, в зависимости от возраста и финансовых возможностей потенциальной жертвы.

Как работала схема?

Так, например, чтобы обмануть подростков, мошенники создавали профили юных девушек, от имени которых знакомились на специально созданном Telegram-канале и назначали "свидания".

"Когда клиенты прибывали на место "встречи", фигуранты просили их сделать селфи с отметкой геолокации. После этого они направляли жертве видео, на котором лицо в форменной одежде армии РФ угрожало ударом по присланным координатам", - говорится в сообщении.

Далее мошенники, выдавая себя за украинских правоохранителей, звонили несовершеннолетним с угрозами тюремного заключения за государственную измену и требовали "выкуп".

В качестве оплаты потерпевшие передавали наличные деньги и ювелирные изделия, которые мошенники забирали через такси.

Также задокументировано, как фигуранты обворовывали военных ВСУ. Установлено, что мошенники писали воинам с фейковых аккаунтов женщин и после длительного общения предлагали перечислить средства якобы на лечение или обучение.

После того как злоумышленники получали денежные переводы, они обрывали связь и удаляли профиль с перепиской.

Обыски и подозрения