Ликвидирован мошеннический колл-центр в Сумах, который обворовывал военных и подростков, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция ликвидировали ещё одну мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Раскрыт подпольный колл-центр
По результатам комплексных мероприятий в Сумах раскрыт подпольный колл-центр и задержаны четверо его организаторов, которые выманивали деньги под видом близких отношений в интернете.
Как установило расследование, злоумышленники работали по двум схемам выманивания средств, в зависимости от возраста и финансовых возможностей потенциальной жертвы.
Как работала схема?
Так, например, чтобы обмануть подростков, мошенники создавали профили юных девушек, от имени которых знакомились на специально созданном Telegram-канале и назначали "свидания".
"Когда клиенты прибывали на место "встречи", фигуранты просили их сделать селфи с отметкой геолокации. После этого они направляли жертве видео, на котором лицо в форменной одежде армии РФ угрожало ударом по присланным координатам", - говорится в сообщении.
Далее мошенники, выдавая себя за украинских правоохранителей, звонили несовершеннолетним с угрозами тюремного заключения за государственную измену и требовали "выкуп".
В качестве оплаты потерпевшие передавали наличные деньги и ювелирные изделия, которые мошенники забирали через такси.
Также задокументировано, как фигуранты обворовывали военных ВСУ. Установлено, что мошенники писали воинам с фейковых аккаунтов женщин и после длительного общения предлагали перечислить средства якобы на лечение или обучение.
После того как злоумышленники получали денежные переводы, они обрывали связь и удаляли профиль с перепиской.
Обыски и подозрения
- Во время обысков в помещении "офиса" и в домах задержанных изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами незаконной деятельности. Также обнаружены наличные деньги и ювелирные изделия, полученные преступным путем.
- В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).
- Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ще два роки тому Тищенко заявляв: "...кількість людей, яка задіяна в шахрайстві, може сягати 120 000. Частина цих ботоферм працює на рф - так звана «спляча дрг»".
