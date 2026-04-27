Из оборонных контрактов вывели "в тень" более 576 млн грн. Схема ликвидирована. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Вывели в "тень" более 576 млн грн

Как отмечается, одним из их "клиентов" стало предприятие, которое в течение 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии.

Из 2,5 млрд грн, полученных от государства, должностные лица предприятия и дельцы "конвертационного центра" вывели в "тень" более 576 млн грн.

"Речь идет о государственных деньгах, которые должны были работать на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и переводили в наличные", - пояснил Кравченко.

Как работала схема?

Организаторы "конвертационного центра" создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия-исполнителя контрактов для обороны перечисляли средства за несуществующие товары и услуги.

Фиктивные поставщики существовали только на бумаге - без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.

Через сеть транзитных фирм средства "отмывались" и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания "конвертационного центра" получала процент за "услуги".

Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. По заключениям экспертиз сумма составляет более 100 млн грн.

Обыски и подозрения

  • Проведено более 40 обысков. Изъято наличные деньги, транспорт, техника, печати и "черная" бухгалтерия.
  • Сообщение о подозрении направлено 7 лицам. Они находятся под стражей без права залога.
  • Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению, для их привлечения к ответственности.

обыски в конвертцентре
"Более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов вывели в "тень". Это не ошибка в документах и не хозяйственный спор - это организованная схема. И виновные понесут ответственность", - резюмирует генпрокурор.

+8
Знову мародери і "свинарчуки" імені Голоброродька. І суми набагато більші чим в "свинарчуків", яких приписували Порошенко і на цій боехні виграли вибори. А "свинарчуки" імені Голобородька стають відомими майже кожного дня. А це сотня мільярдів під час війни. Бізнес на крові.
Де там те бігус? А де ті нацдружини(нацжони) з іграшковими свинками, що ходили кожні вихідні під адміністрацію президента до 2019 року? Виходить, що вони своє виходили? Гроші Бені і медведчука не пахнуть?
27.04.2026 10:20 Ответить
+5
Свинарчуки контробандою ввозили деталі на ППО з рашки. А тут зовсім друге.
27.04.2026 10:46 Ответить
+3
тільки МАРОДЕРИ хочуть вічної війни
27.04.2026 10:51 Ответить
король схема помер, хай живе король схема
27.04.2026 10:16 Ответить
27.04.2026 10:20 Ответить
27.04.2026 10:20 Ответить
А де каленюк з желєзняком?
Хоч би написали, чи правда це чи брехня?
Вони ж таку шалену «довірою» в народі мають 🤔🙈🙉🙊😂
27.04.2026 11:11 Ответить
27.04.2026 10:46 Ответить
Так. Але вумний нарід повірив у побрехеньки Бені, медведчука і їх прихвостня бігуса.
27.04.2026 11:14 Ответить
27.04.2026 10:51 Ответить
На жаль кожний президент України був чи є корупціонером. Тільки прізвища "смотрящих" мінялися - Свинарчук-Міндич, Грановський-Татаров, але нема Кононенко та квартальних підвищень тарифів.
27.04.2026 10:51 Ответить
Потужні менеджери ОП імені Єрмака, дали дуже талановите "потомство" у всі сфери діяльності Держави де ходять гроші. Сепарують в свої кармани все, до чого дотягуються волохатими рученятами.
27.04.2026 10:52 Ответить
По свинарчукам справа була відкрита під вибори, для мудрого наріда, щоб накидати лайна на Пороха. Загальна сума по справі свинарчуків яку предявляла прокуратура це біля 17 млн. гривень протягом 3 років. Тобто за тим курсом це десь 650 тисяч баксів за 3 роки (по 216 тис. баксів на рік) Навіть якби це було правдою, то на фоні МІЛЬЯРДІВ які зелений кагал зараз відмиває на кожній схемі чи то в оборонці чи то в енергетиці, справа свинарчуков це ні про що. Зараз ЗЕлупа з його братвой тупо мародерять стікаючу кровю Україну і роблять це безкарно, внаглу, майже не криючись.
27.04.2026 10:57 Ответить
Я,як лютий порохобот ніколи не цікавився ділами Пороха, це все дрібязок над головним, яке запровадив Порошенко : армія, мова, віра. А у всю цю мишину возню ворогів України навколо Пороха, яку затіяли вороги України про бізнес на крові, про вбив брата, про те що Порох особисто підірва наші склади з снарядами та ракетами не звертав уваги тому що з кожного такого висера дешевих журналюг типа Бігуса стирчали кацапські вуха. А тепер, шановні, зрівняйте скільки бабла приписували Свинарчукам :

Огляд від ШІ

У справі про розкрадання в оборонному комплексі України, пов'язаній з Олегом Гладковським (Свинарчуком), фігурували збитки у розмірі понад 17,44 млн гривень через незаконні переплати при закупівлях...
Це поросто смішні суми, якими мріяли вимазати президента України Порошенка, і таки вимазали. І тупе бидло побігло в 2019 році вибирати шута квартального. А що ми маемо зараз? Блазня за руку не впіймали, а його квартальна братва і "особи, приближонние" крадуть сотнями мільйонів а потім швиденько тікають на землю обітованну чи до *****, щоб їх не видали.
27.04.2026 11:54 Ответить
формування нової "еліти"
27.04.2026 12:09 Ответить
 
 