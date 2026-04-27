Из оборонных контрактов вывели "в тень" более 576 млн грн. Схема ликвидирована. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раскрыта и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Вывели в "тень" более 576 млн грн
Как отмечается, одним из их "клиентов" стало предприятие, которое в течение 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии.
Из 2,5 млрд грн, полученных от государства, должностные лица предприятия и дельцы "конвертационного центра" вывели в "тень" более 576 млн грн.
"Речь идет о государственных деньгах, которые должны были работать на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и переводили в наличные", - пояснил Кравченко.
Как работала схема?
Организаторы "конвертационного центра" создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия-исполнителя контрактов для обороны перечисляли средства за несуществующие товары и услуги.
Фиктивные поставщики существовали только на бумаге - без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.
Через сеть транзитных фирм средства "отмывались" и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания "конвертационного центра" получала процент за "услуги".
Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. По заключениям экспертиз сумма составляет более 100 млн грн.
Обыски и подозрения
- Проведено более 40 обысков. Изъято наличные деньги, транспорт, техника, печати и "черная" бухгалтерия.
- Сообщение о подозрении направлено 7 лицам. Они находятся под стражей без права залога.
- Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению, для их привлечения к ответственности.
"Более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов вывели в "тень". Это не ошибка в документах и не хозяйственный спор - это организованная схема. И виновные понесут ответственность", - резюмирует генпрокурор.
корольсхема помер, хай живе корольсхема
Де там те бігус? А де ті нацдружини(нацжони) з іграшковими свинками, що ходили кожні вихідні під адміністрацію президента до 2019 року? Виходить, що вони своє виходили? Гроші Бені і медведчука не пахнуть?
Хоч би написали, чи правда це чи брехня?
Вони ж таку шалену «довірою» в народі мають 🤔🙈🙉🙊😂
Огляд від ШІ
У справі про розкрадання в оборонному комплексі України, пов'язаній з Олегом Гладковським (Свинарчуком), фігурували збитки у розмірі понад 17,44 млн гривень через незаконні переплати при закупівлях...
Це поросто смішні суми, якими мріяли вимазати президента України Порошенка, і таки вимазали. І тупе бидло побігло в 2019 році вибирати шута квартального. А що ми маемо зараз? Блазня за руку не впіймали, а його квартальна братва і "особи, приближонние" крадуть сотнями мільйонів а потім швиденько тікають на землю обітованну чи до *****, щоб їх не видали.