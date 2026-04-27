Из оборонных контрактов вывели "в тень" более 576 млн грн. Схема ликвидирована. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вывели в "тень" более 576 млн грн

Как отмечается, одним из их "клиентов" стало предприятие, которое в течение 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии.

Из 2,5 млрд грн, полученных от государства, должностные лица предприятия и дельцы "конвертационного центра" вывели в "тень" более 576 млн грн.

"Речь идет о государственных деньгах, которые должны были работать на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и переводили в наличные", - пояснил Кравченко.

Как работала схема?

Организаторы "конвертационного центра" создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия-исполнителя контрактов для обороны перечисляли средства за несуществующие товары и услуги.

Фиктивные поставщики существовали только на бумаге - без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.

Через сеть транзитных фирм средства "отмывались" и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания "конвертационного центра" получала процент за "услуги".

Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. По заключениям экспертиз сумма составляет более 100 млн грн.

Обыски и подозрения

Проведено более 40 обысков. Изъято наличные деньги, транспорт, техника, печати и "черная" бухгалтерия.

Сообщение о подозрении направлено 7 лицам. Они находятся под стражей без права залога.

Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению, для их привлечения к ответственности.





















"Более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов вывели в "тень". Это не ошибка в документах и не хозяйственный спор - это организованная схема. И виновные понесут ответственность", - резюмирует генпрокурор.

