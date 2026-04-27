З оборонних контрактів вивели "у тінь"понад 576 млн грн. Схему ліквідовано. ФОТОрепортаж

Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Вивели у "тінь" понад 576 млн грн

Як зазначається, одним з їхніх "клієнтів" стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки "конвертаційного центру" вивели у "тінь" понад 576 млн грн.

"Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку", - пояснив Кравченко.

Як працювала схема?

Організатори "конвертаційного центру" створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.

Фіктивні постачальники існували лише на папері - без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.

Через мережу транзитних фірм кошти "відмивалися" та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія "конвертаційного центру" отримувала відсоток за "послуги".

Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.

Обшуки та підозри

  • Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та "чорну" бухгалтерію.
  • Повідомлено про підозру 7 особам. Вони перебувають під вартою без права застави.
  • Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.

обшуки в конвертцентрі
"Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у "тінь". Це не помилка в документах і не господарський спір - це організована схема. І винні понесуть відповідальність", - резюмує генпрокурор.

+8
Знову мародери і "свинарчуки" імені Голоброродька. І суми набагато більші чим в "свинарчуків", яких приписували Порошенко і на цій боехні виграли вибори. А "свинарчуки" імені Голобородька стають відомими майже кожного дня. А це сотня мільярдів під час війни. Бізнес на крові.
Де там те бігус? А де ті нацдружини(нацжони) з іграшковими свинками, що ходили кожні вихідні під адміністрацію президента до 2019 року? Виходить, що вони своє виходили? Гроші Бені і медведчука не пахнуть?
27.04.2026 10:20
Свинарчуки контробандою ввозили деталі на ППО з рашки. А тут зовсім друге.
27.04.2026 10:46
тільки МАРОДЕРИ хочуть вічної війни
27.04.2026 10:51
король схема помер, хай живе король схема
27.04.2026 10:16
27.04.2026 10:20
А де каленюк з желєзняком?
Хоч би написали, чи правда це чи брехня?
Вони ж таку шалену «довірою» в народі мають 🤔🙈🙉🙊😂
27.04.2026 11:11
Так. Але вумний нарід повірив у побрехеньки Бені, медведчука і їх прихвостня бігуса.
На жаль кожний президент України був чи є корупціонером. Тільки прізвища "смотрящих" мінялися - Свинарчук-Міндич, Грановський-Татаров, але нема Кононенко та квартальних підвищень тарифів.
Потужні менеджери ОП імені Єрмака, дали дуже талановите "потомство" у всі сфери діяльності Держави де ходять гроші. Сепарують в свої кармани все, до чого дотягуються волохатими рученятами.
По свинарчукам справа була відкрита під вибори, для мудрого наріда, щоб накидати лайна на Пороха. Загальна сума по справі свинарчуків яку предявляла прокуратура це біля 17 млн. гривень протягом 3 років. Тобто за тим курсом це десь 650 тисяч баксів за 3 роки (по 216 тис. баксів на рік) Навіть якби це було правдою, то на фоні МІЛЬЯРДІВ які зелений кагал зараз відмиває на кожній схемі чи то в оборонці чи то в енергетиці, справа свинарчуков це ні про що. Зараз ЗЕлупа з його братвой тупо мародерять стікаючу кровю Україну і роблять це безкарно, внаглу, майже не криючись.
Я,як лютий порохобот ніколи не цікавився ділами Пороха, це все дрібязок над головним, яке запровадив Порошенко : армія, мова, віра. А у всю цю мишину возню ворогів України навколо Пороха, яку затіяли вороги України про бізнес на крові, про вбив брата, про те що Порох особисто підірва наші склади з снарядами та ракетами не звертав уваги тому що з кожного такого висера дешевих журналюг типа Бігуса стирчали кацапські вуха. А тепер, шановні, зрівняйте скільки бабла приписували Свинарчукам :

Огляд від ШІ

У справі про розкрадання в оборонному комплексі України, пов'язаній з Олегом Гладковським (Свинарчуком), фігурували збитки у розмірі понад 17,44 млн гривень через незаконні переплати при закупівлях...
Це поросто смішні суми, якими мріяли вимазати президента України Порошенка, і таки вимазали. І тупе бидло побігло в 2019 році вибирати шута квартального. А що ми маемо зараз? Блазня за руку не впіймали, а його квартальна братва і "особи, приближонние" крадуть сотнями мільйонів а потім швиденько тікають на землю обітованну чи до *****, щоб їх не видали.
формування нової "еліти"
