З оборонних контрактів вивели "у тінь"понад 576 млн грн. Схему ліквідовано. ФОТОрепортаж
Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Вивели у "тінь" понад 576 млн грн
Як зазначається, одним з їхніх "клієнтів" стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки "конвертаційного центру" вивели у "тінь" понад 576 млн грн.
"Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку", - пояснив Кравченко.
Як працювала схема?
Організатори "конвертаційного центру" створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.
Фіктивні постачальники існували лише на папері - без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.
Через мережу транзитних фірм кошти "відмивалися" та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія "конвертаційного центру" отримувала відсоток за "послуги".
Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.
Обшуки та підозри
- Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та "чорну" бухгалтерію.
- Повідомлено про підозру 7 особам. Вони перебувають під вартою без права застави.
- Слідство триває. Встановлюється повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.
"Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у "тінь". Це не помилка в документах і не господарський спір - це організована схема. І винні понесуть відповідальність", - резюмує генпрокурор.
Огляд від ШІ
У справі про розкрадання в оборонному комплексі України, пов'язаній з Олегом Гладковським (Свинарчуком), фігурували збитки у розмірі понад 17,44 млн гривень через незаконні переплати при закупівлях...
