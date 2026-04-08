Викрито шахрайський кол-центр, який щомісяця "заробляв" $100 тис. на "криптоінвестиціях", - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували ще одну шахрайську схему викрадення коштів українців та іноземних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Викрито підпільний кол-центр

Як зазначається, за результатами комплексних заходів в Одесі викрито підпільний кол-центр і повідомлено про підозру чотирьом учасникам, які видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах.



Як встановило розслідування, щомісяця ділки "заробляли" на оборудці майже 100 тисяч доларів США.

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Що вже встановлено?

За даними СБУ, зловмисники "розганяли" пости у популярних групах Телеграм-каналів про нібито вигідні криптопроєкти і таким чином заманювали користувачів.

"Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам приклади успішних транзакцій і прибутковості, використовуючи дані легітимних криптовалютних бірж із реальними показниками зростання.



Після "прогріву" потенційної жертви ділки надсилали їй посилання на фейковий сайт, оформлений під виглядом відомого криптосервісу для інвестицій", - йдеться у повідомленні.

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Як крали кошти?

На цьому етапі користувач підключав свій криптовалютний гаманець і підтверджував запропоновану операцію, не усвідомлюючи її реального змісту.



Насправді ж на сайті був інтегрований шкідливий код, який надавав зловмисникам можливість автоматично вивести кошти з гаманця потерпілого на підконтрольні адреси.



Такий інструмент називають "дрейнером" і він призначений для несанкціонованого списання та фактичного спустошення всіх активів з криптогаманців.



Під час 20 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами "схеми". Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.









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Наразі співорганізатору і трьом виконавцям повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (організація та пособництво у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Наразі зловмисникам планується обрання запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.