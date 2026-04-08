Разоблачен мошеннический колл-центр, который ежемесячно "зарабатывал" $100 тыс. на "криптоинвестициях", - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировали еще одну мошенническую схему похищения средств украинцев и иностранных граждан.

Разоблачен подпольный колл-центр

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в Одессе раскрыт подпольный колл-центр и сообщено о подозрении четырем участникам, которые выманивали деньги у людей под видом инвестиций на криптобиржах.



Как установило расследование, ежемесячно мошенники "зарабатывали" на махинациях почти 100 тысяч долларов США.

Что уже установлено?

По данным СБУ, злоумышленники "разогнали" посты в популярных группах Telegram-каналов о якобы выгодных криптопроектах и таким образом заманивали пользователей.

"Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам примеры успешных транзакций и доходности, используя данные легитимных криптовалютных бирж с реальными показателями роста.



После "прогрева" потенциальной жертвы мошенники отправляли ей ссылку на фейковый сайт, оформленный под видом известного криптосервиса для инвестиций", — говорится в сообщении.

Как воровали средства?

На этом этапе пользователь подключал свой криптовалютный кошелек и подтверждал предложенную операцию, не осознавая ее реального содержания.



На самом деле же на сайте был интегрирован вредоносный код, который давал злоумышленникам возможность автоматически вывести средства из кошелька потерпевшего на подконтрольные адреса.



Такой инструмент называют "дрейнером", и он предназначен для несанкционированного списания и фактического опустошения всех активов из криптокошельков.



В ходе 20 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы". Также обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем.









В настоящее время соорганизатору и трем исполнителям сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (организация и пособничество в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупных размерах).

В настоящее время злоумышленникам планируется избрать меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников махинации. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.