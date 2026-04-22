Выманил у волонтеров 1,5 млн грн под видом приобретения дронов для ВСУ: задержан мошенник, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Киеве еще одну мошенническую схему по присвоению благотворительных пожертвований для ВСУ. Мошенники похитили почти 1,5 млн грн, которые украинские волонтеры заплатили за FPV-дроны и боеприпасы для нужд фронта.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как действовала схема

Незаконную деятельность организовал столичный предприниматель, который занимался онлайн-торговлей комплектующими для БПЛА и военным снаряжением. Для реализации сделки он создал веб-сайт и страницу в Instagram, через которые благотворители могли заказывать дроновые системы для ВСУ.

Также на этих интернет-платформах фигурант обещал потенциальным клиентам быстрые и качественные поставки военной продукции. Но как только поступала оплата, злоумышленник поставлял заказчикам бракованный товар или вообще забирал деньги и не выходил на связь.

Чтобы скрыть преступления, делец использовал банковские реквизиты своих знакомых, а полученные средства обналичивал через сообщников. Среди них – менеджер, бухгалтер и подконтрольные "ФЛП" коммерческой структуры организатора схемы.

Раскрытие схемы

Правоохранители поэтапно задокументировали мошенническую деятельность и задержали главного фигуранта по месту жительства. Во время обыска у него обнаружены смартфон, документация и печати с доказательствами преступлений.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СБУ, в настоящее время ведется расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям с волонтерскими средствами.

Коли мені хочеться щось придбати я ретельно моніторю продавця. Чому цього не роблять волонтери? Чому ОЛХ просто завалено військовим спорядженням яке має бути у війську, а не у вільному продажі для будь кого? Для торгівлі військовим спорядженням мають бути спеціальні платформи під конролем держави (хто і що продає і хто купує). Через ОЛХ роками розпродається вкрадена гуманітарна допомога і збагачує корупціонерів.
22.04.2026 13:27 Ответить
У зеленського з КабМіндічами та потужниками єрмака-татарова, виявляється, що є ще і конкуренти???? Гетьманцев з миловановим і керівником ФІНМОНІТОРИНГУ, глибоко зхвильовані такими вчинками???
22.04.2026 13:44 Ответить
 
 