УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фінансові шахрайства
658 3

Виманив у волонтерів 1,5 млн грн під виглядом придбання дронів для ЗСУ: затримано шахрая, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Києві ще одну шахрайську схему привласнення благодійних внесків на ЗСУ. Ділки вкрали майже 1,5 млн грн, які українські волонтери заплатили за FPV-дрони та амуніцію для потреб фронту.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як діяла схема

Незаконну діяльність організував столичний підприємець, який займався онлайн-торгівлею комплектуючими для БпЛА та військовим спорядженням. Для реалізації оборудки він створив вебсайт та сторінку в Інстаграмі, через які благодійники могли замовляти дронові системи для ЗСУ.

Також на цих інтернет-платформах фігурант обіцяв потенційним клієнтам швидкі та якісні поставки військової продукції. Але щойно надходила оплата, зловмисник поставляв замовникам бракований товар або взагалі забирав гроші та не виходив на зв’язок.

Щоб приховати злочини, ділок використовував банківські реквізити своїх знайомих, а отримані кошти обготівковував через спільників. Серед них – менеджер, бухгалтер та підконтрольні "ФОПи" комерційної структури організатора схеми.

Викриття схеми

Правоохоронці поетапно задокументували шахрайську діяльність і затримали головного фігуранта за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявлено смартфон, документацію та печатки із доказами злочинів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними СБУ, нині триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок з волонтерськими коштами.

Автор: 

шахрайство (1246) СБУ (13777) дрони (7889)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли мені хочеться щось придбати я ретельно моніторю продавця. Чому цього не роблять волонтери? Чому ОЛХ просто завалено військовим спорядженням яке має бути у війську, а не у вільному продажі для будь кого? Для торгівлі військовим спорядженням мають бути спеціальні платформи під конролем держави (хто і що продає і хто купує). Через ОЛХ роками розпродається вкрадена гуманітарна допомога і збагачує корупціонерів.
показати весь коментар
22.04.2026 13:27
У зеленського з КабМіндічами та потужниками єрмака-татарова, виявляється, що є ще і конкуренти???? Гетьманцев з миловановим і керівником ФІНМОНІТОРИНГУ, глибоко зхвильовані такими вчинками???
показати весь коментар
22.04.2026 13:44
 
 