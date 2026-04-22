Виманив у волонтерів 1,5 млн грн під виглядом придбання дронів для ЗСУ: затримано шахрая, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Києві ще одну шахрайську схему привласнення благодійних внесків на ЗСУ. Ділки вкрали майже 1,5 млн грн, які українські волонтери заплатили за FPV-дрони та амуніцію для потреб фронту.

Як діяла схема

Незаконну діяльність організував столичний підприємець, який займався онлайн-торгівлею комплектуючими для БпЛА та військовим спорядженням. Для реалізації оборудки він створив вебсайт та сторінку в Інстаграмі, через які благодійники могли замовляти дронові системи для ЗСУ.

Також на цих інтернет-платформах фігурант обіцяв потенційним клієнтам швидкі та якісні поставки військової продукції. Але щойно надходила оплата, зловмисник поставляв замовникам бракований товар або взагалі забирав гроші та не виходив на зв’язок.

Щоб приховати злочини, ділок використовував банківські реквізити своїх знайомих, а отримані кошти обготівковував через спільників. Серед них – менеджер, бухгалтер та підконтрольні "ФОПи" комерційної структури організатора схеми.

Викриття схеми

Правоохоронці поетапно задокументували шахрайську діяльність і затримали головного фігуранта за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявлено смартфон, документацію та печатки із доказами злочинів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними СБУ, нині триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок з волонтерськими коштами.