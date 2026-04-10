Ошукали військового на понад 600 тис. грн на "лікування": викрито експравоохоронця та його спільницю, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю з Кременчука та його спільниці, які ошукали військовослужбовця на понад 600 тисяч гривень.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
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Що відомо
Чоловік через проблеми зі здоров’ям планував пройти лікування та отримати статус обмежено придатного до служби. Йому порадили звернутися до знайомого правоохоронця, який нібито мав "зв’язки" серед медиків.
Фігурант одразу назвав "вартість" - 20 тисяч доларів та наполіг на першому платежі. Військовий передав йому майже 12 тис. доларів.
Згодом до оборудки долучилася спільниця - кума експравоохоронця, яка пообіцяла організувати госпіталізацію та оформлення необхідних медичних документів. За це вона отримала ще близько 3 тисяч доларів.
Встановлено, що жінка призначала зустрічі біля лікарні, однак щоразу переносила їх, посилаючись на вигадані причини. При цьому переконувала, що "за документами" військовий уже нібито проходить лікування. Згодом вона перестала виходити на зв’язок, а спільник відмовився повертати гроші.
Що загрожує
Правоохоронцю, якого вже звільнили зі служби, та його спільниці повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
За цією статтею загрожує їм до 8 років позбавлення волі.
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