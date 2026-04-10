УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12270 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фінансові шахрайства
1 831 14

Ошукали військового на понад 600 тис. грн на "лікування": викрито експравоохоронця та його спільницю, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю з Кременчука та його спільниці, які ошукали військовослужбовця на понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Чоловік через проблеми зі здоров’ям планував пройти лікування та отримати статус обмежено придатного до служби. Йому порадили звернутися до знайомого правоохоронця, який нібито мав "зв’язки" серед медиків.

Ошукали військового

Фігурант одразу назвав "вартість" - 20 тисяч доларів та наполіг на першому платежі. Військовий передав йому майже 12 тис. доларів.

Також читайте: Ошукав військового на понад 320 тис. грн: повідомлено про підозру жителю Запоріжжя, - прокуратура

Згодом до оборудки долучилася спільниця - кума експравоохоронця, яка пообіцяла організувати госпіталізацію та оформлення необхідних медичних документів. За це вона отримала ще близько 3 тисяч доларів.

Встановлено, що жінка призначала зустрічі біля лікарні, однак щоразу переносила їх, посилаючись на вигадані причини. При цьому переконувала, що "за документами" військовий уже нібито проходить лікування. Згодом вона перестала виходити на зв’язок, а спільник відмовився повертати гроші.

Ошукали військового

Також читайте: Керівник благодійного фонду на Хмельниччині привласнив понад 1 млн донатів на ЗСУ

Що загрожує

Правоохоронцю, якого вже звільнили зі служби, та його спільниці повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За цією статтею загрожує їм до 8 років позбавлення волі.

Ошукали військового

Також дивіться: Привласнив майже 10 млн грн: судитимуть начальника розрахункової групи в/ч, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

шахрайство (1302) військовослужбовці (5317) ДБР (4013)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Чому бувші і небувші правоохоронці замішані в аферах, рекеті, мутних схемах, в вимаганнях грошей частіше, ніж середньостатистичний громадянин України? Я вже не згадую зрадників на ТОТ.
показати весь коментар
10.04.2026 15:53 Відповісти
+6
Тому що вони працювати не вміють, у них мабуть з дитинства руки з дупи ростуть.
показати весь коментар
10.04.2026 15:57 Відповісти
+2
Це мафія
показати весь коментар
10.04.2026 15:57 Відповісти

Завантаження...

 
 