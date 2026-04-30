В Киеве мошенник выманил 6 млн грн у народной артистки - представился сотрудником СБУ
В Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, выдавая себя за сотрудника СБУ, выманил у народной артистки Украины более 6 миллионов гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет полиция Киева.
Как действовал мошенник
По данным следствия, злоумышленник позвонил 75-летней женщине и представился сотрудником СБУ. Он запугивал ее обвинениями в государственной измене и прислал фиктивную повестку с требованием явиться в спецслужбу.
Мужчина настаивал на конфиденциальности и убеждал, что деньги необходимо передать для "проверки" их происхождения – якобы на предмет связей с Россией.
Как происходила передача денег
Во время видеосвязи мошенник заставил женщину провести так называемый "обыск" и показать все сбережения. После этого он назначил встречу, на которой потерпевшая передала ему 128 тысяч долларов.
Впоследствии злоумышленник снова вышел на связь и заявил, что она якобы передала не все средства. После этого женщина дополнительно перечислила около 400 тысяч гривен на различные счета.
Когда схема была раскрыта
Только после третьего звонка потерпевшая рассказала о ситуации соседке, которая посоветовала обратиться в правоохранительные органы.
Следствие установило, что полученные средства фигурант перевел в криптовалюту и перечислил неизвестным лицам, оставив себе лишь 900 долларов.
Мужчине объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Хліба немає зато зрєліща кожен день.
Якщо б у неї була чиста совість щодо цього, їй би було нічого боятися
а, як його вирахували?
у 75 річній народній артистки нема знайомих шанувальників? юристів?
тільки сусідка?
хто вигадує ці байки?
95 квартал на замовлення мвс?
- Так.
- Я співробітник СБУ. Дайте мені понад 6 млн грн.
- Понад 6 млн грн.?
- Так.
- На.