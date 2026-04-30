В Киеве мошенник выманил 6 млн грн у народной артистки - представился сотрудником СБУ

В Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, выдавая себя за сотрудника СБУ, выманил у народной артистки Украины более 6 миллионов гривен.

Как действовал мошенник

По данным следствия, злоумышленник позвонил 75-летней женщине и представился сотрудником СБУ. Он запугивал ее обвинениями в государственной измене и прислал фиктивную повестку с требованием явиться в спецслужбу.

Мужчина настаивал на конфиденциальности и убеждал, что деньги необходимо передать для "проверки" их происхождения – якобы на предмет связей с Россией.

Как происходила передача денег

Во время видеосвязи мошенник заставил женщину провести так называемый "обыск" и показать все сбережения. После этого он назначил встречу, на которой потерпевшая передала ему 128 тысяч долларов.

Впоследствии злоумышленник снова вышел на связь и заявил, что она якобы передала не все средства. После этого женщина дополнительно перечислила около 400 тысяч гривен на различные счета.

Когда схема была раскрыта

Только после третьего звонка потерпевшая рассказала о ситуации соседке, которая посоветовала обратиться в правоохранительные органы.

Следствие установило, что полученные средства фигурант перевел в криптовалюту и перечислил неизвестным лицам, оставив себе лишь 900 долларов.

Мужчине объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Талановита країна артистів - аферістів.
Хліба немає зато зрєліща кожен день.
30.04.2026 13:10 Ответить
А чи була підстава лякати цю артистку у державній зраді?
Якщо б у неї була чиста совість щодо цього, їй би було нічого боятися
30.04.2026 13:25 Ответить
Цікаво хто це? Ротару, нє??
30.04.2026 13:12 Ответить
30.04.2026 13:16 Ответить
75, уважніше
30.04.2026 13:28 Ответить
я сьогодні уважний🤣. вказав вік ротяри
30.04.2026 13:31 Ответить
Вибачаюсь
30.04.2026 13:59 Ответить
Будет 7 августа. Пока 78.
30.04.2026 14:05 Ответить
А я завжди бачу наших літніх українських заслужених артистів на екрані ТВ коли вони скаржаться на копійчану пенсію. Не така вже й копійчана якщо дозволяє відкладати мільйони.
30.04.2026 13:15 Ответить
30.04.2026 13:17 Ответить
100%
30.04.2026 13:41 Ответить
їй 75. втакому віці невідомо що ви будете віддавати. і якби у неї була нечиста совість, то вона б сусідці не базікала
30.04.2026 13:48 Ответить
Їй 75. В такому віці її могли застрашити тим, що вона в 20 років на красну площу їздила.
30.04.2026 17:17 Ответить
А потерпевшей выдадут справку-- " корманная кража ".
30.04.2026 13:27 Ответить
Ну это ей урок. А за уроки надо платить.
30.04.2026 13:46 Ответить
Та скільки вчитися можна їй 75 , смерть вже хлопає по спині .
30.04.2026 15:56 Ответить
яка у нас талановита, патріотична непідкупна правоохоронна система!!!!
а, як його вирахували?
у 75 річній народній артистки нема знайомих шанувальників? юристів?
тільки сусідка?

хто вигадує ці байки?
95 квартал на замовлення мвс?
30.04.2026 13:54 Ответить
можливо й так. історія повторюється. побільше кримінальних справ - заочних і очних, щоб самим не потрапити на фронт
30.04.2026 16:59 Ответить
І хто ж це така ?
30.04.2026 14:09 Ответить
таісія повалій.
30.04.2026 14:27 Ответить
Вона сидить в РФії вже 10 років
30.04.2026 14:46 Ответить
"Народна" ....не значить розумна,на жаль...
30.04.2026 15:02 Ответить
- Ви народна артистка?
- Так.
- Я співробітник СБУ. Дайте мені понад 6 млн грн.
- Понад 6 млн грн.?
- Так.
- На.
30.04.2026 15:05 Ответить
Невже Настя "Криве дуло"?
30.04.2026 15:07 Ответить
 
 