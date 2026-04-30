В Киеве мошенник выманил 6 млн грн у народной артистки - представился сотрудником СБУ

В Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, выдавая себя за сотрудника СБУ, выманил у народной артистки Украины более 6 миллионов гривен.

Об этом пишет полиция Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как действовал мошенник

По данным следствия, злоумышленник позвонил 75-летней женщине и представился сотрудником СБУ. Он запугивал ее обвинениями в государственной измене и прислал фиктивную повестку с требованием явиться в спецслужбу.

Мужчина настаивал на конфиденциальности и убеждал, что деньги необходимо передать для "проверки" их происхождения – якобы на предмет связей с Россией.

Как происходила передача денег

Во время видеосвязи мошенник заставил женщину провести так называемый "обыск" и показать все сбережения. После этого он назначил встречу, на которой потерпевшая передала ему 128 тысяч долларов.

Впоследствии злоумышленник снова вышел на связь и заявил, что она якобы передала не все средства. После этого женщина дополнительно перечислила около 400 тысяч гривен на различные счета.

Когда схема была раскрыта

Только после третьего звонка потерпевшая рассказала о ситуации соседке, которая посоветовала обратиться в правоохранительные органы.

Следствие установило, что полученные средства фигурант перевел в криптовалюту и перечислил неизвестным лицам, оставив себе лишь 900 долларов.

Мужчине объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

