Задержана организованная группа за присвоение более 60 га земли в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержана группа лиц, незаконно присвоившая более 60 га земли в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Подробности

Как установили оперативники Департамента уголовного розыска НПУ, на территории Киевской области незаконным путем были отчуждены и впоследствии переданы в собственность подставным лицам земельные участки.

Организатор схемы - 47-летний житель пгт. Ставище, что в Киевской области. Он со сообщниками вносил в Государственный земельный кадастр поддельные документы о праве собственности на землю и переоформлял их на фиктивных лиц с целью дальнейшей продажи.

махинации с землей
Убытки

"Злоумышленникам удалось мошенническим путем завладеть долевыми участками площадью более 60 гектаров, нанеся немалый ущерб государству", - отмечают в Нацполиции.

Обыски и подозрения

  • Оперативники ДКР и следователи Главного следственного управления НПУ при силовой поддержке спецназа полиции провели почти три десятка санкционированных обысков по месту жительства участников организованной группы. Изъяли документацию, оргтехнику, наличные деньги в различной валюте на общую сумму более 150 000 долларов и автомобили.
  • Организатору и семи его сообщникам следователи полиции сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения организованной группой, и использовании заведомо поддельных документов организованной группой. 
  • В случае доказательства вины фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Мілкота- посередники??? Вік мобілізаційний у них??? Чи дійде справа до суду?? Співпраця і застава і все??? Судді та прокуратура на варті ЗаКОНУ!!!! ги-ги
04.05.2026 13:21 Ответить
А шо НАБУ, САП, ВАКС когось посадили?
Ні ху а!
04.05.2026 13:32 Ответить
головне, що зброї у них не було!
мєнти, от в чому були в тому і приїхали.
ніяких кордів та броньовиків.

а, посполитим заборонити зброю, бо мало лі што......
04.05.2026 13:27 Ответить
невже династию повязали....
04.05.2026 13:45 Ответить
Конфіскація буде?
04.05.2026 13:58 Ответить
І що характерно, усі заброньовані+інваліди від МСЕК+пенсіонери+екскривоохоронці з часів ще ригоАНАЛІВ !!,
А ще, сотня дивних нотаріусів, з повним доступом до «ЗАХИЩЕНИХ» Мін'юстом держреєстрів, які так пильнують в КМУ і ЦОВВ оті держСекретарі ….та ОЗУ, з числа насєлєнія терГромад!!
Там одні оті «милованові», які НІЧОГО не ЗНАЛИ….
Вони і хати не виходили, прямо в басейнах і жили з дівахами від корабельних сосок з ВРУ!! Війна це для Українців, а ця потороч надію маю на портновських суддів і прокурорів!! Як і оті члЄни мусорські з м.Корсуня, які і убили Сергія Русінова!!!
Місцеві керманичі від влади зеленського, і не ЗНАЛи, що у неї землі пішли по ….
04.05.2026 14:01 Ответить
Де тут про "злам" ??

47-річний мешканець смт. Ставище, що на Київщині. Він зі спільниками вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб, з метою подальшого продажу. Джерело: https://censor.net/ua/p4001382

Так, держреєстратори мають доступ до реєстрів.
А як вони Ваше право власності будуть реєструвати ??
04.05.2026 19:21 Ответить
За кожною подібною хаткою аферисти? Вони ж точно заброньовані або мають довідки непридатності.
04.05.2026 14:13 Ответить
Це так сказати *польові землеміри* . Тому і не вказали їх належності до корпусу приватних землемірів. Зазвичай використовуються фіктивно списані державні акти усіх кольорів. Усе з відома районного землемірів, який і веде облік цієї документації. Теперішній голова НАБУ теж був у цій схемі, коли очолював районний відділ землеустрою.
04.05.2026 14:24 Ответить
 
 