Задержана организованная группа за присвоение более 60 га земли в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Подробности
Как установили оперативники Департамента уголовного розыска НПУ, на территории Киевской области незаконным путем были отчуждены и впоследствии переданы в собственность подставным лицам земельные участки.
Организатор схемы - 47-летний житель пгт. Ставище, что в Киевской области. Он со сообщниками вносил в Государственный земельный кадастр поддельные документы о праве собственности на землю и переоформлял их на фиктивных лиц с целью дальнейшей продажи.
Убытки
"Злоумышленникам удалось мошенническим путем завладеть долевыми участками площадью более 60 гектаров, нанеся немалый ущерб государству", - отмечают в Нацполиции.
Обыски и подозрения
- Оперативники ДКР и следователи Главного следственного управления НПУ при силовой поддержке спецназа полиции провели почти три десятка санкционированных обысков по месту жительства участников организованной группы. Изъяли документацию, оргтехнику, наличные деньги в различной валюте на общую сумму более 150 000 долларов и автомобили.
- Организатору и семи его сообщникам следователи полиции сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения организованной группой, и использовании заведомо поддельных документов организованной группой.
- В случае доказательства вины фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Ні ху а!
мєнти, от в чому були в тому і приїхали.
ніяких кордів та броньовиків.
а, посполитим заборонити зброю, бо мало лі што......
А ще, сотня дивних нотаріусів, з повним доступом до «ЗАХИЩЕНИХ» Мін'юстом держреєстрів, які так пильнують в КМУ і ЦОВВ оті держСекретарі ….та ОЗУ, з числа насєлєнія терГромад!!
Там одні оті «милованові», які НІЧОГО не ЗНАЛИ….
Вони і хати не виходили, прямо в басейнах і жили з дівахами від корабельних сосок з ВРУ!! Війна це для Українців, а ця потороч надію маю на портновських суддів і прокурорів!! Як і оті члЄни мусорські з м.Корсуня, які і убили Сергія Русінова!!!
Місцеві керманичі від влади зеленського, і не ЗНАЛи, що у неї землі пішли по ….
Джерело: https://censor.net/ua/p4001382
Так, держреєстратори мають доступ до реєстрів.
А як вони Ваше право власності будуть реєструвати ??