Задержана организованная группа за присвоение более 60 га земли в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержана группа лиц, незаконно присвоившая более 60 га земли в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Подробности

Как установили оперативники Департамента уголовного розыска НПУ, на территории Киевской области незаконным путем были отчуждены и впоследствии переданы в собственность подставным лицам земельные участки.

Организатор схемы - 47-летний житель пгт. Ставище, что в Киевской области. Он со сообщниками вносил в Государственный земельный кадастр поддельные документы о праве собственности на землю и переоформлял их на фиктивных лиц с целью дальнейшей продажи.

Убытки

"Злоумышленникам удалось мошенническим путем завладеть долевыми участками площадью более 60 гектаров, нанеся немалый ущерб государству", - отмечают в Нацполиции.

Обыски и подозрения

Оперативники ДКР и следователи Главного следственного управления НПУ при силовой поддержке спецназа полиции провели почти три десятка санкционированных обысков по месту жительства участников организованной группы. Изъяли документацию, оргтехнику, наличные деньги в различной валюте на общую сумму более 150 000 долларов и автомобили.

Организатору и семи его сообщникам следователи полиции сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения организованной группой, и использовании заведомо поддельных документов организованной группой.

В случае доказательства вины фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

