Во время блэкаутов заключала соглашения на электроэнергию по завышенным тарифам: в Днепре будут судить экс-чиновницу горсовета

Полицейские завершили расследование в отношении бывшей заместительницы директора одного из департаментов городского совета Днепра. Находясь в должности в период 2022–2023 годов в условиях отключений электроэнергии, вызванных атаками на энергосистему, фигурантка заключила договоры на поставку электроэнергии по искусственно завышенным тарифам. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Убытки

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность бывшей чиновницы одного из городских советов. Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей фигуранткой местный бюджет понес убытки на сумму 2,8 млн грн.

В период 2022-2023 годов обвиняемая подписала ряд соглашений с ООО на поставку электроэнергии для учебных заведений. В то время, когда страна находилась в условиях жесткого энергосбережения, поставщик систематически безосновательно повышал тарифы.

"Бывшая чиновница утверждала эти изменения и подписывала дополнительные соглашения без какой-либо проверки обоснованности новых цен", - рассказали в полиции.

Что грозит?

В настоящее время полицейские Днепра направили обвинительный акт с материалами уголовного производства в суд по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

