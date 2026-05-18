Россияне 40 раз обстреляли Днепропетровщину за сутки, ранен мужчина
Российские военные совершили около 40 атак с использованием дронов и артиллерии по четырём районам Днепропетровской области, в результате чего пострадали люди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи.
Удары по населенным пунктам и раненый в больнице
По его словам, больше всего ударов пришлось на Никопольский район. Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады.
Вследствие атак повреждены жилые дома, автозаправочная станция и автомобиль. Ранение получил 51-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.громаде. Там зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Атаки по другим районам и новые пострадавшие
В Синельниковском районе под удар попала Покровская громада. Повреждено здание, которое не использовалось.
Также российские военные атаковали Зеленодольскую громаду Криворожского района. Там повреждены частные дома.Таким образом, пострадавших уже 28.Из них 8 — госпитализированы.
Как уточнил Ганжа, после ночной атаки в Днепре к медикам обратились еще пять человек. Все они будут лечиться амбулаторно.
