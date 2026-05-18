Россияне 40 раз обстреляли Днепропетровщину за сутки, ранен мужчина

Российские военные совершили около 40 атак с использованием дронов и артиллерии по четырём районам Днепропетровской области, в результате чего пострадали люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по населенным пунктам и раненый в больнице

По его словам, больше всего ударов пришлось на Никопольский район. Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады.

Вследствие атак повреждены жилые дома, автозаправочная станция и автомобиль. Ранение получил 51-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.громаде. Там зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Читайте также: Во время блэкаутов заключала договоры на электроэнергию по завышенным тарифам: в Днепре будут судить экс-чиновницу горсовета

Атаки по другим районам и новые пострадавшие

В Синельниковском районе под удар попала Покровская громада. Повреждено здание, которое не использовалось.

Также российские военные атаковали Зеленодольскую громаду Криворожского района. Там повреждены частные дома.Таким образом, пострадавших уже 28.Из них 8 — госпитализированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали объекты критической инфраструктуры "Нафтогаза" в Днепропетровской области. ВИДЕО

Как уточнил Ганжа, после ночной атаки в Днепре к медикам обратились еще пять человек. Все они будут лечиться амбулаторно.

Ранее мы сообщали, что после массированной атаки РФ по Днепропетровской области "Укрзализныця" изменила график движения ряда поездов и организовала пересадки и временные маршруты между городами.

Читайте также: Ликвидирован межрегиональный канал сбыта кокаина: изъято "товара" на 8 млн грн. ФОТОрепортаж