Враг массированно атаковал Чернигов дронами: повреждено предприятие
В ночь на среду, 27 мая 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар ударными дронами по территории Чернигова.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава ГВА Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Город находится под массированной атакой врага. Находитесь в безопасных местах", - написал он после 2 часов ночи.
Впоследствии глава ГВА сообщил, что в Чернигове прогремело около 15 взрывов.
Последствия
- По данным Брижинского, в результате атаки повреждено одно из предприятий города.
- Информации о пострадавших не поступало.
- Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.
Може хтось зрвсім вже не чує, що він каже, бо барзометр не тільки зашкалив, а вибухнув від насолодження владою на місцях, яку НЕ народ дав?!