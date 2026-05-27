Враг массированно атаковал Чернигов дронами: повреждено предприятие

В ночь на среду, 27 мая 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар ударными дронами по территории Чернигова.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава ГВА Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Город находится под массированной атакой врага. Находитесь в безопасных местах", - написал он после 2 часов ночи.

Впоследствии глава ГВА сообщил, что в Чернигове прогремело около 15 взрывов.

Последствия

По данным Брижинского, в результате атаки повреждено одно из предприятий города.

Информации о пострадавших не поступало.

Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.

