Наслідки удару російських БпЛА по Одесі: пошкоджено магазини, пошту та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Одесу 27 травня постраждали 8 осіб, зокрема дитина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок атаки ворожими безпілотниками пошкоджено зоомагазин, відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа на площі 1700 м кв., яку рятувальники оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, постраждали 8 осіб, зокрема 1 дитина. В зоомагазині загинула собачка.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що російські окупанти атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області.
Пане президент ваші доручення будуть виконуватись, чи це ні для кого вже не має ваги?