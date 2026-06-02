Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:37 - сообщалось о БПЛА, направляющихся в сторону Чернигова.
В 20:46 — новые группы БПЛА на севере Черниговской области в направлении Городни.
Обновленная информация
В 20:52 – Днепропетровщина: БпЛА с юга курсом на Синельниково.
В 20:53 – Харьковщина: группы БпЛА с востока в направлении Изюма.
В 21:05 – группа БпЛА с юга курсом на Павлоград.
В 21:14 – реактивные БПЛА с Черниговщины держат курс на Киевщину.
В 21:17 - БпЛА в направлении Броваров/Киева.
За даними, які Bloomberg наводить із посиланням на українську воєнну розвідку, у 2026 році Росія планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів.
Для порівняння, за весь час повномасштабної війни Росія отримала 64 нові бойові літаки Су-34 і Су-35 та ще 12 винищувачів Су-27.
За даними Bloomberg, путін уже доручив урізати майже всі державні видатки, крім військових.
Кремлю все важче реалізовувати свої воєнні плани. Без масштабної реорганізації армії та залучення нових ресурсів Росія навряд чи зможе повністю окупувати Донбас у передбачуваній перспективі.
Крім того, у Києві зростає оптимізм щодо того, що Україна зможе змусити Росію піти на припинення вогню.
У цих умовах, зазначає Foreign Affairs, перед Кремлем поступово вимальовуються два сценарії: або нова масштабна мобілізація з серйозними політичними та економічними наслідками, або перехід до оборонної стратегії та затягування конфлікту.
На думку авторів, якщо Україна зуміє зберегти нинішню динаміку та зміцнити свої позиції до кінця року, Київ і його союзники можуть переконати Москву погодитися на припинення вогню, продемонструвавши путіну, що це менш ризикований для нього варіант.