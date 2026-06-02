Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня. 

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 19:37 - сообщалось о БПЛА, направляющихся в сторону Чернигова.

В 20:46 — новые группы БПЛА на севере Черниговской области в направлении Городни.

В 20:52 – Днепропетровщина: БпЛА с юга курсом на Синельниково.

В 20:53 – Харьковщина: группы БпЛА с востока в направлении Изюма.

В 21:05 – группа БпЛА с юга курсом на Павлоград.

В 21:14 – реактивные БПЛА с Черниговщины держат курс на Киевщину.

В 21:17 - БпЛА в направлении Броваров/Киева.

Москва перейшла до нової фази війни, нарощуючи виробництво дронів і збільшуючи масштаби повітряних атак.

За даними, які Bloomberg наводить із посиланням на українську воєнну розвідку, у 2026 році Росія планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів.

Для порівняння, за весь час повномасштабної війни Росія отримала 64 нові бойові літаки Су-34 і Су-35 та ще 12 винищувачів Су-27.

За даними Bloomberg, путін уже доручив урізати майже всі державні видатки, крім військових.
02.06.2026 21:00
Кремлю все важче реалізовувати свої воєнні плани. Без масштабної реорганізації армії та залучення нових ресурсів Росія навряд чи зможе повністю окупувати Донбас у передбачуваній перспективі.

Крім того, у Києві зростає оптимізм щодо того, що Україна зможе змусити Росію піти на припинення вогню.

У цих умовах, зазначає Foreign Affairs, перед Кремлем поступово вимальовуються два сценарії: або нова масштабна мобілізація з серйозними політичними та економічними наслідками, або перехід до оборонної стратегії та затягування конфлікту.

На думку авторів, якщо Україна зуміє зберегти нинішню динаміку та зміцнити свої позиції до кінця року, Київ і його союзники можуть переконати Москву погодитися на припинення вогню, продемонструвавши путіну, що це менш ризикований для нього варіант.
02.06.2026 21:05
 
 