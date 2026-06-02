Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 19:37 - сообщалось о БПЛА, направляющихся в сторону Чернигова.

В 20:46 — новые группы БПЛА на севере Черниговской области в направлении Городни.

Обновленная информация

В 20:52 – Днепропетровщина: БпЛА с юга курсом на Синельниково.

В 20:53 – Харьковщина: группы БпЛА с востока в направлении Изюма.

В 21:05 – группа БпЛА с юга курсом на Павлоград.

В 21:14 – реактивные БПЛА с Черниговщины держат курс на Киевщину.

В 21:17 - БпЛА в направлении Броваров/Киева.

