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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 2 червня (оновлено)

Атака безпілотників 2 червня

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 2 червня. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:37 - Повідомлялося про БпЛА курсом на Чернігів.

О 20:46 - Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Городні.

Оновлена інформація

О 20:52 - Дніпропетровщина: БпЛА із півдня курсом на Синельникове.

О 20:53 - Харківщина: групи БпЛА зі сходу в напрямку Ізюма.

О 21:05 - Група БпЛА із півдня курсом на Павлоград.

О 21:14 - Реактивні БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київщину.

О 21:17 - БпЛА у напрямку Броварів/Києва.

Читайте також: Атака на Київ: вже 90 постраждалих, шестеро людей загинули

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безпілотник БпЛА (5920) обстріл (34280) атака (1585)
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Москва перейшла до нової фази війни, нарощуючи виробництво дронів і збільшуючи масштаби повітряних атак.

За даними, які Bloomberg наводить із посиланням на українську воєнну розвідку, у 2026 році Росія планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів.

Для порівняння, за весь час повномасштабної війни Росія отримала 64 нові бойові літаки Су-34 і Су-35 та ще 12 винищувачів Су-27.

За даними Bloomberg, путін уже доручив урізати майже всі державні видатки, крім військових.
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02.06.2026 21:00 Відповісти
BBC
Кремлю все важче реалізовувати свої воєнні плани. Без масштабної реорганізації армії та залучення нових ресурсів Росія навряд чи зможе повністю окупувати Донбас у передбачуваній перспективі.

Крім того, у Києві зростає оптимізм щодо того, що Україна зможе змусити Росію піти на припинення вогню.

У цих умовах, зазначає Foreign Affairs, перед Кремлем поступово вимальовуються два сценарії: або нова масштабна мобілізація з серйозними політичними та економічними наслідками, або перехід до оборонної стратегії та затягування конфлікту.

На думку авторів, якщо Україна зуміє зберегти нинішню динаміку та зміцнити свої позиції до кінця року, Київ і його союзники можуть переконати Москву погодитися на припинення вогню, продемонструвавши путіну, що це менш ризикований для нього варіант.
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02.06.2026 21:05 Відповісти
Має бути адекватна відповідь по рашистану так і по лднр чому до цієї пори на окупованих територіях не знищені окупаційні адміністрації ? Допоки не почнуть знищувати воєних злочинців насамперед кривавого терориста путіна і всю його фашиську кліку ,а також колоборантів нічого не змінится ,на рашиський терор треба відповідати терором проти рашиських злочинців.
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02.06.2026 21:40 Відповісти
 
 