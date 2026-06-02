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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 2 червня (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 2 червня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:37 - Повідомлялося про БпЛА курсом на Чернігів.
О 20:46 - Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Городні.
Оновлена інформація
О 20:52 - Дніпропетровщина: БпЛА із півдня курсом на Синельникове.
О 20:53 - Харківщина: групи БпЛА зі сходу в напрямку Ізюма.
О 21:05 - Група БпЛА із півдня курсом на Павлоград.
О 21:14 - Реактивні БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київщину.
О 21:17 - БпЛА у напрямку Броварів/Києва.
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За даними, які Bloomberg наводить із посиланням на українську воєнну розвідку, у 2026 році Росія планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів.
Для порівняння, за весь час повномасштабної війни Росія отримала 64 нові бойові літаки Су-34 і Су-35 та ще 12 винищувачів Су-27.
За даними Bloomberg, путін уже доручив урізати майже всі державні видатки, крім військових.
Кремлю все важче реалізовувати свої воєнні плани. Без масштабної реорганізації армії та залучення нових ресурсів Росія навряд чи зможе повністю окупувати Донбас у передбачуваній перспективі.
Крім того, у Києві зростає оптимізм щодо того, що Україна зможе змусити Росію піти на припинення вогню.
У цих умовах, зазначає Foreign Affairs, перед Кремлем поступово вимальовуються два сценарії: або нова масштабна мобілізація з серйозними політичними та економічними наслідками, або перехід до оборонної стратегії та затягування конфлікту.
На думку авторів, якщо Україна зуміє зберегти нинішню динаміку та зміцнити свої позиції до кінця року, Київ і його союзники можуть переконати Москву погодитися на припинення вогню, продемонструвавши путіну, що це менш ризикований для нього варіант.