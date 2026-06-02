Атака на Київ: вже 90 постраждалих, шестеро людей загинули

У Києві вже 90 постраждалих внаслідок російської масованої атаки, шестеро людей загинули.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

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Наслідки масованого удару по столиці

За словами Кличка, 90 постраждалих наразі в столиці внаслідок масованої атаки ворога на Київ 2 червня. У стаціонарах перебувають 52 поранених, серед них двоє дітей.

Шестеро людей загинули.

Раніше ми повідомляли, що унаслідок нічного обстрілу Києва 2 червня пошкоджено 11 закладів освіти у трьох районах міста. Серед них дитсадки, школи, коледж і заклад профтехосвіти.

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