Атака на Київ: вже 90 постраждалих, шестеро людей загинули
У Києві вже 90 постраждалих внаслідок російської масованої атаки, шестеро людей загинули.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
Наслідки масованого удару по столиці
За словами Кличка, 90 постраждалих наразі в столиці внаслідок масованої атаки ворога на Київ 2 червня. У стаціонарах перебувають 52 поранених, серед них двоє дітей.
Шестеро людей загинули.
Раніше ми повідомляли, що унаслідок нічного обстрілу Києва 2 червня пошкоджено 11 закладів освіти у трьох районах міста. Серед них дитсадки, школи, коледж і заклад профтехосвіти.
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Джохар Дудаев