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Атака на Київ: вже 90 постраждалих, шестеро людей загинули

Київ після обстрілу 2 червня

У Києві вже 90 постраждалих внаслідок російської масованої атаки, шестеро людей загинули.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

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Наслідки масованого удару по столиці

За словами Кличка, 90 постраждалих наразі в столиці внаслідок масованої атаки ворога на Київ 2 червня. У стаціонарах перебувають 52 поранених, серед них двоє дітей.

Шестеро людей загинули.

Раніше ми повідомляли, що унаслідок нічного обстрілу Києва 2 червня пошкоджено 11 закладів освіти у трьох районах міста. Серед них дитсадки, школи, коледж і заклад профтехосвіти.

Читайте: В ООН засудили хвилю масштабних російських ударів по Дніпру, Києву та Харкову: Загострення риторики з боку РФ та ескалація ударів мають припинитися

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Київ (20811) обстріл (34280) атака (1585)
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Джохар Дудаев
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02.06.2026 21:15 Відповісти
 
 