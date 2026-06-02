Унаслідок нічної атаки РФ у Києві пошкоджено 11 закладів освіти у трьох районах

Унаслідок нічного обстрілу Києва 2 червня пошкоджено 11 закладів освіти у трьох районах міста. Серед них дитсадки, школи, коледж і заклад профтехосвіти. Більшість пошкоджень пов’язані з вибитими вікнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За попередніми даними, пошкоджень зазнали 5 закладів дошкільної освіти, 4 школи, 1 заклад професійно-технічної освіти та 1 коледж у Подільському, Солом’янському та Святошинському районах.

"На жаль, російські атаки продовжують завдавати шкоди освітній інфраструктурі столиці. Сьогодні маємо пошкодження 11 закладів освіти у 3 районах міста. Це переважно вибиті та пошкоджені вікна. Разом із районними державними адміністраціями та міськими службами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Наше завдання – якнайшвидше відновити заклади та забезпечити безпечні умови для дітей і працівників освіти", – зазначив Валентин Мондриївський.

Наразі фахівці проводять обстеження будівель та уточнюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Від початку повномасштабного вторгнення росії освітня інфраструктура столиці регулярно зазнає пошкоджень унаслідок ворожих атак. Загалом від лютого 2022 року пошкоджень зазнали майже 200 закладів освіти Києва. Більшість із них уже відновлено, а на інших об’єктах роботи тривають.

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.