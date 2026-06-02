Збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники, - Повітряні сили

У ніч на 2 червня 2026 року війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Чим били окупанти?

За даними Повітряних сил, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу - 73 ракети і 656 БпЛА різних типів:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);

33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл., РФ,);

5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М;

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети "Калібр";

602 ворожі БпЛА різних типів.

Наслідки

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі 6 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей.