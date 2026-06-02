Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей

У ніч на 2 червня російські війська завдали по Харкову комбінованого удару, застосувавши 15 ударних безпілотників та дві балістичні ракети. Влучання зафіксовані у чотирьох районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення.

У Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджена офісна будівля, сталася пожежа.

У Київському районі зафіксовано влучання по території промислових підприємств.

Станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед них одна дитина.

