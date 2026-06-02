Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей
У ніч на 2 червня російські війська завдали по Харкову комбінованого удару, застосувавши 15 ударних безпілотників та дві балістичні ракети. Влучання зафіксовані у чотирьох районах міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.
Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.
У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення.
У Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджена офісна будівля, сталася пожежа.
У Київському районі зафіксовано влучання по території промислових підприємств.
Станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед них одна дитина.
