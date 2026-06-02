УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13142 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
4 919 9

Ворог атакував Київ: четверо загиблих, 58 постраждалих, руйнування та пожежі в кількох районах (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Повітряна тривога тривала кілька годин. За інформацією міської влади, під ударом опинилися щонайменше дев'ять районів столиці.

Під ударом опинилися житлові квартали, медичний заклад, дитсадок і цивільна інфраструктура

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Подільському районі, де сталося руйнування конструкцій багатоповерхового житлового будинку. За попередніми даними, під завалами могли перебувати люди. Також через падіння уламків виникли пожежі автомобілів, а уламки ракети впали на дах одного з будинків, спричинивши загоряння та пошкодження вікон.

У Шевченківському районі загорілися квартири на четвертому та п'ятому поверхах житлового будинку, було пошкоджено фасад житлової забудови, будівлю сервісного центру та нежитлові приміщення.

В Оболонському районі уламки безпілотників впали поблизу та на території дитячого садка, а також спричинили пожежу на території недобудови.

У Солом'янському районі пошкоджено верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, загорілися приватні будинки та квартири у 24-поверхівці.

У Голосіївському районі внаслідок атаки виникли численні пожежі на території нежитлової забудови, в офісних приміщеннях, автопарку та бізнес-центрі. Також пошкоджено фасад і вікна медичного закладу.

У Дарницькому районі сталася пожежа на території автозаправної станції та в нежитловій будівлі. У Святошинському районі загорілися житловий будинок і дах дев'ятиповерхівки. У Печерському районі пошкоджено недобудовану споруду.

Серед постраждалих - діти

Станом на ранок підтверджено загибель трьох людей. Кількість постраждалих зросла до 29 осіб, серед яких двоє дітей. 

"21 пораненого медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці", - повідомив Кличко.

Згодом міський голова повідомив, про 51 постраждалого.

"За інформацією медиків, внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждала 51 людина. З них - троє дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 35 поранених. В тому числі одна дитина", - розповів Кличко.

Станом на 6:30 стало відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки на столицю.

Згодом стало відомо, що у столиці зросла кількість постраждалих.

"58 постраждалих у столиці. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей. Четверо людей загинули", - повідомив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська атака на Дніпро: 5 загиблих, 25 поранених, зруйновано житловий будинок. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Загинули троє людей, постраждали 29 осіб.
Російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Загинули троє людей, постраждали 29 осіб.
Російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Загинули троє людей, постраждали 29 осіб.
Російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Загинули троє людей, постраждали 29 осіб.

Автор: 

Київ (20802) обстріл (34280) Повітряні атаки на Київ (1005)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть расее/********,смерть свинособакам..
показати весь коментар
02.06.2026 06:23 Відповісти
Зараз бубачка з сибігою розкажуть нам про необхідність тиску партнерів на кацапів.
показати весь коментар
02.06.2026 06:27 Відповісти
❗️За 20 хвилин по Україні було запущено 30 (!) балістичних ракет
показати весь коментар
02.06.2026 06:28 Відповісти
***** істерить. Коли ж воно падло здохне?
показати весь коментар
02.06.2026 06:43 Відповісти
Не істерить, в методично знищує Україну. Істерять всілякі блогери-переможці на Ютубі і на "Цензорі"
показати весь коментар
02.06.2026 07:09 Відповісти
https://t.me/voynareal/137479 ❗️На кадрах - момент збиття (!) касетного Іскандер-М над Києвом
показати весь коментар
02.06.2026 06:29 Відповісти
Ху...ло клав своє ху...ло на вся і всіх.Йому все фіолетово.Ніякі норми і закони міжнародного права.він не виконував і не виконає.На всі удари в нього буде заготовка що це відповідь "на украинсеие теракты",в даному випадку це за "мальчиков из Старобельска." Тому на такі удари треба відповідь бумерангом по всим стратегічним об'єктам паРаші і не тільки,в ще і по об'єктам критичної інфраструктури.Цього шизофреника,параноїка,псіхопата треба "обуздать"."Бешенных собак усыпляют"
показати весь коментар
02.06.2026 06:50 Відповісти
Видно не вспіли люди сховатися, мої їм співчуття.
показати весь коментар
02.06.2026 07:17 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів проти українського народу ,свідомий геноцид рашиської орди ,вбивство мирних громадян і руйнування міст приносить задоволення маняку убивці путіну і його фашиській кліці ,тому має терор бути по всій росії ,має нарешті здохнути найкривавіший в світі терорист путін .
показати весь коментар
02.06.2026 07:20 Відповісти
 
 